Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una planta de la compañía china BYD. EFE

Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

El Govern mantiene conversaciones con el gigante automovilístico asiático para que sus planes de instalarse en España se centren en la región

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Las ventas de coches eléctricos chinos en España están disparadas. Y el país trata de convertirse en uno de los polos de inversión de esta ... industria asiática en Europa con acuerdos puntuales pero también con la ambición de que se instalen en nuestro país fábricas de marcas chinas. Hace unas semanas la agencia Reuters confirmaba que el gigante chino BYD instalaría su tercera planta europea de coches en España, pero la localización aún está por confirmar, y este jueves Cataluña se ha postulado como el lugar ideal para hacerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  8. 8

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  9. 9

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD