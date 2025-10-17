Las Cámaras española y guipuzcoana reivindican «el valor del esfuerzo» en un acto para jóvenes

Donostia ha acogido este viernes el acto 'Valores que construyen sueños' en la Cámara de Gipuzkoa para destacar la importancia de «la educación en valores» ... en un acto donde han asistido más de un centenar de alumnos de los colegios donostiarras de Elaienea (antiguo Santa Teresa), Santo Tomas Lizeoa y Luberri. Durante las conferencias han participado expertos como José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, que ha destacado durante el discurso de apertura la necesidad de «aprovechar las oportunidades que surgen con valores y propósitos».

El acto, organizado por la Cámara de Comercio de España y el Foro de Marcas Renombradas españolas en colaboración con el órgano cameral guipuzcoano, se ha llevado a cabo en el edificio cameral del barrio donostiarra de El Antiguo. Bonet se ha dirigido a los estudiantes para recomendarles «la búsqueda de un propósito de vida», que para él es la base del «buen éxito».

«Para cumplir vuestros sueños necesitáis tres cosas: talento, trabajo y tenacidad. Con eso llegaréis adonde queráis. Pero también debéis fomentar la transformación», ha explicado el presidente del organismo cameral español, a la vez que ha añadido la necesaria adaptación a los retos del futuro. «Si técnicas como la Inteligencia Artificial no se asientan en valores, se pierden», ha concluido.

«La piedra angular»

Sofía Osborne, presidenta del Foro de Marcas Reputables, no sólo ha destacado la importancia de formar en valores, sino que ha añadido la idea de hacerlo enfocado a los jóvenes. «Organizaciones como las nuestras estamos para ayudar a las empresas, pero no debemos dejar de lado a la juventud porque vosotros sois el futuro de este país. Vosotros sois la piedra angular para asegurar la solvencia socioeconómica», ha enfatizado.

Osborne ha respaldado las ideas de Bonet sobre el papel del propósito: «Es importante dedicarse con fuerza a lo que uno sueña. Los valores que aprendáis os harán mejores profesionales, pero también personas más felices. Adivinar vuestros propósitos de vida es uno de los mayores retos a los que os vais a enfrentar», ha subrayado.