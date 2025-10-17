Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unos cien jóvenes de colegios de Donostia durante el acto de la Cámara. Gorka Estrada

Las Cámaras española y guipuzcoana reivindican «el valor del esfuerzo» en un acto para jóvenes

El acto 'Valores que construyen sueños' reúne a unos cien jóvenes de diferentes colegios

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:03

Donostia ha acogido este viernes el acto 'Valores que construyen sueños' en la Cámara de Gipuzkoa para destacar la importancia de «la educación en valores» ... en un acto donde han asistido más de un centenar de alumnos de los colegios donostiarras de Elaienea (antiguo Santa Teresa), Santo Tomas Lizeoa y Luberri. Durante las conferencias han participado expertos como José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, que ha destacado durante el discurso de apertura la necesidad de «aprovechar las oportunidades que surgen con valores y propósitos».

