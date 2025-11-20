Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Modelos de trenes que circulan por Sao Paulo. CAF

CAF logra un contrato de 500 millones para el mantenimiento de trenes en Sao Paulo

El acuerdo, con una duración de 24 años, es uno de los mayores de servicios obtenidos hasta la fecha por la compañía beasaindarra

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

CAF ha firmado un contrato valorado en 500 millones de euros para el mantenimiento de trenes en Brasil. El acuerdo contempla realizar el mantenimiento integral ... de 107 trenes eléctricos que operan en las líneas de cercanías 11-Coral, 12-Safira y 13-Jade en el Estado de Sao Paulo. El acuerdo, alcanzado con la empresa privada Trivia Trens S.A. (perteneciente al grupo brasileño Comporte), tiene una duración de 24 años, comenzando en julio de 2026 con el inicio de la operación comercial asistida.​

Este contenido es exclusivo para suscriptores

