CAF logra un contrato de 500 millones para el mantenimiento de trenes en Sao Paulo

CAF ha firmado un contrato valorado en 500 millones de euros para el mantenimiento de trenes en Brasil. El acuerdo contempla realizar el mantenimiento integral ... de 107 trenes eléctricos que operan en las líneas de cercanías 11-Coral, 12-Safira y 13-Jade en el Estado de Sao Paulo. El acuerdo, alcanzado con la empresa privada Trivia Trens S.A. (perteneciente al grupo brasileño Comporte), tiene una duración de 24 años, comenzando en julio de 2026 con el inicio de la operación comercial asistida.​

Este contrato incluye el mantenimiento de trenes, en su mayoría fabricados por la propia CAF, e incorpora la plataforma digital LeadMind, diseñada para maximizar el rendimiento gracias a la monitorización en tiempo real de parámetros críticos y el análisis predictivo de mantenimiento. Esto permitirá optimizar la planificación y garantizar una mayor disponibilidad y fiabilidad del material rodante, beneficiando a cientos de miles de usuarios diarios, según destaca la empresa goierritarra en una nota.​

Las tres líneas suman más de 100 kilómetros y transportan diariamente a cerca de 800.000 personas en ciudades clave del área metropolitana, como Sao Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes o Poá. CAF destaca que este contrato consolida su posición como el «mayor mantenedor de coches de pasajeros en Brasil» y respalda su continuidad en el mercado a largo plazo.​

La compañía subraya además que este éxito se suma a otros recientes en el área de servicios, donde gestiona más de 150 contratos en 20 países y mantiene cerca de 12.000 coches a nivel global, empleando a más de 4.000 personas. En Brasil, CAF lleva presente desde 1998 y ha desarrollado proyectos por valor de cerca de 3.000 millones de euros para varios operadores ferroviarios del país.​