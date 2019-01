«Hemos buscado y formado a 'partners' para así llegar más rápido al mercado» David Barroso, máximo responsable de CounterCraft, en la sede de la empresa en Donostia. / JOSE USOZ El CEO de CounterCraft explica que la mejor manera de hacer cosas nuevas es «desde tu propia empresa», ya que cuesta mucho desde la de otra persona» ION FERNÁNDEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 enero 2019, 14:48

«Intentamos cambiar la estrategia de ciberseguridad que tienen las empresas y los gobiernos», explica David Barroso, CEO CounterCraft. La 'start up' donostiarra utiliza la técnica del engaño para ayudar a las organización a combatir los ataques que reciben en la red. «Asumimos que los incidentes van a ocurrir, no hay manera de evitarlo. Lo que hacemos es poner trampas para conocer quién te intenta robar información o sabotearte», concreta.

- ¿En qué se diferencia el ciberengaño a otras estrategias?

- La seguridad en la red hasta hace poco se parecía a un castillo medieval: poníamos las murallas, el foso con los cocodrilos y los arqueros para proteger el perímetro. El concepto de ciberseguridad clásica se centraba en colocar muros para evitar que entrasen a nuestra empresa. Se ha visto que esto no es suficiente. La seguridad al 100% no existe y los incidentes se van a producir. Nosotros, como sabemos que van a ocurrir, ponemos trampas que el atacante no se espera, lo cual nos permite controlar lo que está sucediendo y detectar rápido estos ataques para obtener información sobre quiénes son y por qué lo hacen.

- No impiden el ataque. Crean un entorno ficticio...

- Efectivamente. Desarrollamos unos sistemas digitales paralelos y dirigimos a los atacantes hacia ellos para que no lleguen a los entornos reales, donde está la información y desde donde pueden alterar la actividad de la empresa. Les enviamos a una realidad que hemos creado para sacarles la información.

- ¿Cómo puede afectar un ciberataque a una empresa?

- Un sabotaje puede provocar infinidad de daños en una organización, desde impedir a una fábrica ejercer su actividad de producción normal durante un tiempo hasta ocasionar el cierre de una pyme o la pérdida de contratos millonarios. Hay ejemplos claros de ello y ya no vale con un antivirus o 'firewall' para protegerse de ello.

- ¿Es una carrera que nunca va a terminar?

- Sí. No va a parar nunca. Siempre van a existir personas que intenten robar o provocar algún mal. Siempre han existido guerras, y ahora se encuentran en el medio tecnológico.

- ¿Se preocupan las empresas guipuzcoanas en protegerse de estos ataques?

- No es una batalla que se lleve a cabo por territorios, más bien se hace por sectores y en función de la experiencia que han tenido en este terreno. Por ejemplo, los bancos invierten mucho dinero en ciberseguridad, ya que desde el inicio de internet han sufrido ataques. Actualmente, la industria, el tejido empresarial más potente en Gipuzkoa, está comenzando a despertar y a preocuparse más, pero todavía le falta mucho por equipararse al ámbito financiero o a las farmacéuticas.

La empresa 2015 año de fundación. La empresa tiene en plantilla a 25 trabajadores, de los cuales 17 trabajan en la sede ubicada en San Sebastián. El resto lo hace en Madrid, Sevilla, Pamplona, Londres y Los Ángeles. Ciberseguridad. Seguridad informática a través del engaño para detectar ataques.

- ¿Hay muchas empresas que comercializan el ciberengaño?

- A nivel europeo, somos la única empresa que vende este tipo de tecnología. En todo el mundo, seremos unas cinco compañías. Competimos, básicamente, contra Estados Unidos e Israel.

- ¿Qué les diferencia de esos competidores?

- La visión. El resto crea una serie de trampas para identificar únicamente que algo ocurre. Nosotros queremos ir un paso más allá. Trabajamos mucho para construir escenarios muy creíbles para conseguir obtener el máximo posible de información de los atacantes.

- ¿Qué retos tienen por delante CounterCraft?

- Ahora, tenemos un producto maduro. Hemos estado trabajando en ello desde 2016 hasta 2018, este último año ha servido para estabilizarnos. En estos momentos, esperamos comenzar un periodo de aceleración. Nos vamos a centrar en las ventas y queremos ser los campeones a nivel europeo. Conseguir muchos clientes en el continente y ser fuertes.

- ¿Cómo van a tratar de conseguirlo?

- Hemos cambiado nuestro modelo de comercialización. Antes, nos centrábamos en la venta directa y teníamos puesto el foco en grandes empresa. Ahora, hemos apostado por una política de canal que nos ha llevado a crear alianzas con 17 socios a nivel internacional. Hemos llegado a acuerdos con estas organizaciones y hemos formado a sus equipos con la finalidad de, a través de estos 'partners', llegar más rápido al mercado y a los clientes.

- ¿Qué le ha llevado a fundar CounterCraft?

- Estudié Informática en Madrid y luego trabajé en varias empresas del sector. Ya llevo 20 años trabajando. Siempre me ha atraído la idea de crear mi propia empresa, porque quería hacer cosas diferentes y esto solo se puede hacer desde la compañía de uno mismo. En la empresa de otra persona resulta más complicado promover nuevas ideas. En 2015 me lancé con dos compañeros y fundamos CounterCraft. Consultamos con el mercado y nuestros contactos, y comprobamos que la idea es buena. En estos tres años, hemos aprendido mucho.

- ¿Por ejemplo?

- Somos una empresa de producto, no de servicio. Para poner en marcha nuestra actividad los tres socios pusimos dinero, pero necesitábamos más y hemos acudido a inversores. Hemos aprendido cómo tratar con ellos y cómo funcionan, pero también sobre temas financieros, recursos humanos, estrategias y a movernos comercialmente por otros países. Además, he comprobado la importancia de un buen comercial. Yo soy un profesional muy técnico y al principio no di importancia a esa figura, pero si no vendes te mueres. Ahora, me doy cuenta que sin ello no puedes avanzar.

- ¿Cuál es la labor de un líder?

- Ofrecer transparencia. Debe comunicar la estrategia de la empresa para que las personas opinen y puedan realizar sus preguntas. También es importante que el líder sepa delegar en otras personas, más en una empresa como la nuestra, en la que tenemos perfiles muy diferentes, y personas con mucha experiencias y otras con ideas nuevas. Su objetivo debe ser que la gente se sienta capacitada y con confianza.

- Tienen personal en seis ciudades, ¿cómo se trabaja de esta manera?

- Hoy en día existen un gran número de herramientas de comunicación, como chats o vídeollamadas, para entablar conversaciones o llevar a cabo reuniones con otros miembros del equipo. La complicación se encuentra en conseguir que el personal que no trabaja desde la oficina de San Sebastián se sienta parte del equipo. Nosotros lo intentamos llevando a cabo tres reuniones anuales para hacer grupo. Hablar por una cámara no es lo mismo que hacerlo en persona.