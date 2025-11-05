Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Correo

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

La Comisión Europea lanza un ambicioso plan para conectar las capitales europeas y asegura que trabaja con Francia y España para acelerar la construcción de la infraestructura necesaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

París-Madrid en apenas 6 horas y Madrid-Lisboa en 3. El ambicioso plan para impulsar los trenes de alta velocidad de la Comisión Europea ... busca conectar las capitales europeas para 2035 y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa presentada este miércoles incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. «Son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea», ha asegurado el comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  6. 6 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  7. 7 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  8. 8 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  9. 9 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  10. 10

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035