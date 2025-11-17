Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis. EFE

Bruselas confirma que España es el motor económico de la UE, con un crecimiento del 2,9% este año

El país será el que más avance de las grandes economías europeas, con un incremento del PIB que se moderará gradualmente al 2,3% y al 2% en 2026 y 2027

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

La economía española sigue siendo el motor de Europa. Así lo confirman las Previsiones Económicas de Otoño, que ha presentado este lunes la Comisión Europea ... y que elevan hasta el 2,9% el crecimiento del país para este año, en línea con la actualización del Gobierno español que se hará pública este martes y aumentando las previsiones del país, que en primavera calculaba que avanzaría un 2,6%. España es además la que más crece entre las grandes economías de la Unión Europea (UE) -el crecimiento de este año duplicará la media europea, que se sitúa en el 1,4%- y sus datos están muy por encima de los que se prevén para Alemania (un 0,2% este año) y Francia (con un avance del 0,7% en 2025). De este modo, el Ejecutivo comunitario confirma que la economía española será el motor económico europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  4. 4 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  5. 5

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  8. 8

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  9. 9

    El rosa que impulsa la investigación
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas confirma que España es el motor económico de la UE, con un crecimiento del 2,9% este año

Bruselas confirma que España es el motor económico de la UE, con un crecimiento del 2,9% este año