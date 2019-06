Bruno Lanvin: «El cortoplacismo es el peor obstáculo para las estrategias de innovación» Bruno Lanvin en una conferencia / Flickr World Intellectual Property Organisation Director ejecutivo de Insead eLab El exresponsable del Banco Mundial resalta la potencia de la economía vasca y advierte de que la falta de talento técnico empieza ya a ser un problema continental JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 5 junio 2019, 07:35

Bruno Lanvin, director ejecutivo de Insead eLab y ex alto ejecutivo del Banco Mundial, pronunciará en San Sebastián una conferencia titulada 'Emprender e innovar para competir en la liga mundial'. Será en el marco de CITA Emprende en la mañana del próximo día 19 de junio, en Tabakalera. Como apetitivo, Lanvin ha charlado con DV sobre Euskadi, la innovación, el talento o el papel de los Gobiernos en el impulso de la innovación y la competitividad.

-España ocupa el puesto 28 en el Global Innovation Index (GII) 2018. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del país?

-En términos de talento, el resultado de España es bastante homogéneo (en los 7 pilares del índice, su clasificación varía entre el puesto 11y el 40). Su fuerza reside en la calidad de sus infraestructuras y en su política medioambiental. La rigidez del mercado laboral (facilidad de contratación y despido) sigue siendo una desventaja (puesto 69), es difícil crear una nueva empresa (puesto 69) y la inversión continúa baja respecto al PIB (puesto 78).

-¿Qué conoce usted del ecosistema innovador del País Vasco? ¿Merecería una mejor calificación relativa que ese puesto 28?

-Euskadi es uno de los motores más eficientes de la economía española. No sería sorprendente que el resultado vasco, en algunos de los pilares, fuera mejor que el de España en su conjunto. Como el índice global no mide los resultados a nivel subnacional, no podemos cuantificar esa diferencia. No obstante, como he trabajado a menudo en Euskadi, creo que en esta región la dimensión de la innovación se ha convertido en algo prioritario y que el dinamismo y la apertura internacional de los actores locales -públicos y privados- seguirán jugando a su favor.

-Aquí nos gusta pensar que somos un país pequeño pero con grandes fortalezas en cuando a innovación. ¿Es así realmente?

-Sin duda. La transformación de la economía vasca -en particular, al reducir las industrias tradicionales contaminantes a favor de actividades de servicios, cultura, turismo, y energías renovables- es prueba de ello. La principal fuerza innovadora sigue siendo la calidad del talento; y aquí los vascos cuentan con muy buenas bazas.

-En el País Vasco son constantes las empresas que lamentan la falta de profesionales cualificados, sobre todo en sectores técnicos. ¿Sucede también en otros lugares del continente europeo?

-Es un problema casi general en Europa -es particularmente agudo en Alemania, por ejemplo, que no produce suficientes ingenieros-, aunque también en Japón y en muchos países de la OCDE. Atraer y formar a las nuevas generaciones en los oficios del futuro es una prioridad. Singapur se está esforzando en ello desde hace años. En Euskadi, el trabajo que realiza Gipuzkoa Talent en este sentido es destacable.

-También faltan estudiantes femeninas en carreras técnicas. ¿Cómo se puede atraer a las chicas hacia las ingenierías?

-En el Informe Mundial sobre el Talento, España ocupa solo el puesto 112 (de 125 países clasificados) en cuanto a la calidad de las oportunidades profesionales para las mujeres. Es un desequilibrio importante que debe ser corregido. En Europa, existe una brecha evidente entre lo que vemos en la educación secundaria (donde, en general, las chicas obtienen mejores resultados en las asignaturas científicas) y lo que muestran las profesiones de ingeniería (sobre todo en informática), donde las mujeres constituyen una pequeña minoría. Los países que han luchado mejor contra este desequilibrio son los escandinavos.

-Euskadi también se presenta como una tierra de emprendedores. ¿Cual es, a su juicio, la mejor manera de conectar a las 'start-up' con las empresas? ¿Y la conexión con los inversores?

-Esa relación es esencial. Se puede estimular con la organización de eventos internacionales que atraigan a líderes e inversores extranjeros y les permitan conocer a los innovadores locales. En sentido contrario, también se pueden aprovechar misiones en el extranjero para dar a conocer los éxitos y las ventajas vascas. Se debe recurrir a todos los actores, ya sean privados (a las empresas les interesa desarrollar, diversificar e internacionalizar sus talentos) o públicos (Gipuzkoa Talent es un ejemplo en este campo), y a las universidades locales, a las que también les interesa internacionalizar su formación, atrayendo a profesores y estudiantes extranjeros. Muchas veces, en los campus nacen amistades que serán las que formen los unicornios del mañana.

-Usted ha asesorado a distintos Gobiernos. ¿Se dejan guiar o les pesa el cortoplacismo? ¿Hay alguna Administración en el mundo que sirva de ejemplo en esto?

-El cortoplacismo es el peor obstáculo para las estrategias de innovación. La demagogia es a menudo su instrumento. Son demasiados los políticos que, para ser elegidos (o reelegidos), ceden ante las 'sirenas de la calle' y sacrifican una ambición nacional ante presiones inmediatas. Europa tiene que jugar aquí una baza importante, desarrollando su capacidad para superar los egoísmos nacionales.

-¿Cuál ha de ser el papel de los Gobiernos en la promoción de la innovación y la competitividad?

-Los Gobiernos pueden desempeñar tres papeles clave en esto. Primero, saber dónde y cuándo no intervenir; el modelo es el de Silicon Valley, y en Europa, el 'principio de precaución' no debe conducir a excesos que puedan ahogar la innovación. Segundo, facilitar el trabajo de los innovadores, adoptando marcos legales y normativos que favorezcan el capital riesgo, reconozcan el valor del fracaso y reduzcan la burocracia. El éxito de las 'pequeñas economías' como Suiza o Singapur demuestra la eficacia de este enfoque. Y, tercero, encarnar la innovación adoptando prácticas modernas y visibles en el ámbito público, por ejemplo en la asignación de los contratos de las administraciones.

-También ha trabajado usted para grandes organismos como el Banco Mundial. ¿Entiende que los ciudadanos, sobre todo después de la reciente crisis económica, vean a esas instituciones muy lejanas?

-Las instituciones como el Banco Mundial no buscan visibilidad. Su principal preocupación es la eficiencia, sea cual sea su misión. En el caso del Banco Mundial, por ejemplo, la misión se puede resumir en tres palabras: «Reducir la pobreza».

-¿Qué estado de salud aprecia usted en la economía mundial? ¿Teme las consecuencias de la llamada 'guerra comercial'?

-No me cabe duda de que las tensiones comerciales actuales entre Estados Unidos y China son perjudiciales para la economía mundial. El auge de las fuerzas nacionalistas (en Europa, Brasil y otros lugares) aumenta el riesgo de que se extiendan las actitudes proteccionistas. Es urgente restablecer el marco multilateral en el que se deben resolver los conflictos comerciales.

-¿Está condenada Europa a permanecer para siempre en la línea de fuego arancelaria entre Estados Unidos y China?

-Está claro que Europa corre el riesgo de ser la primera víctima colateral de las tensiones chino-americanas. Las opciones sobre sus dirigentes (presidente de la Comisión, del Consejo y del Parlamento) serán cruciales a este respecto.

-¿Y el Brexit? ¿Es un fracaso británico, europeo o general?

-El Brexit es ante todo un fracaso del proceso democrático. Está claro que las partes no supieron anticipar correctamente las consecuencias de la decisión británica (voluntariamente o no) en el referéndum de 2016. El optimismo nos lleva a imaginar que esta aventura tendrá tres consecuencias: un debate intraeuropeo sobre los medios para reforzar la democracia sin favorecer los intereses parciales por encima del interés general, una mejor valoración de una Europa más unida y la necesidad urgente de reforzar las iniciativas estratégicas a escala europea -al estilo de Airbus- en ámbitos clave como el talento, la innovación y la inteligencia artificial.