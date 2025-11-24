Las bicicletas eléctricas no están obligadas a tener seguro y el sector espera un trasvase

Pese a los interrogantes que han surgido entre los usuarios, las bicicletas eléctricas (e-bikes)o bicicletas de pedaleo asistido (EPACs) no son un vehículo ... a motor y no están obligadas a contar con este seguro. La única excepción -que ya necesita seguro obligatorio, documentación y estar matriculada para poder circular por las carreteras- es un modelo poco frecuente en España, las 'speed e-bikes' que alcanzan los 45 km/h.

«El seguro del patinete ha generado un impacto fuerte en el sector de la bicicleta porque ha generado dudas en el público y en la propia industria cuando este vehículo no sufre ningún cambio», explica a este medio Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE). A su juicio, «se puede producir probablemente un trasvase del uso del patinete eléctrico al uso de la bicicleta eléctrica», agrega Freire, con el impacto positivo por la actividad física -la bici permite seguir pedaleando aunque se agote la batería- y con motores más seguros, que no requieren tanta intensidad en el uso y no van pegados a los bordillos. Muchos repartidores ya se cambiaron a la bici cuando se endureció la normativa para el patinete en el transporte público.

Por otra parte, la industria empieza a ver brotes verdes pese a la competencia que supone Portugal con un IVA del 6% frente al 21% que aplica España por este producto. Esta ventaja fiscal puede marcar una diferencia de cientos o incluso miles de euros y muchos españoles están viajando al país vecino a adquirir su bicicleta. Tras tres ejercicios de caída en las ventas, el primer semestre de 2025 refleja una moderada recuperación, según AMBE.

De acuerdo al II Barómetro del sector, entre enero y junio el 38,9% de las empresas declaró un aumento de facturación, una reducción progresiva de los stocks y una mayor penetración de la bicicleta eléctrica en tiendas. Desde el récord de facturación que se produjo en 2021 -2.887 millones de euros- tras superar los 1,5 millones de unidades vendidas, las cifras se contrajeron hasta los 2.315 millones el año pasado.