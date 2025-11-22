Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director general de Bianditz, Javier Martínez Redín,

Bianditz Group de Irun celebra sus 60 años

La empresa de fabricación de herramientas recibió en sus instalaciones a autoridades y trabajadores

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Bianditz Group, empresa de Irun que fabrica todo tipo de herramientas desde 1965, celebró ayer su sesenta aniversario con un acto en el que participaron empleados, directivos y autoridades. Acudieron el director general, Javier Martínez Redín, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, el diputado foral de Promoción Económica, Unai Andueza, y el director general del cluster AFM de máquina-herramienta, Xabier Ortueta, la directora general de Promoción Económica de Gipuzkoa, Amaia Arregi; y Xabier Iridoy, director general de Innovación, entre otros.

Martínez Redín enseñó las instalaciones de la firma, ubicadas en el polígono Arretxe-Ugalde de Ventas, a las autoridades, Durante la jornada se realizó una visita por las instalaciones y la proyección de un vídeo conmemorativo sobre la historia de la empresa.

Hubo una charla interactiva dirigida por el psicólogo organizacional Ángel Castrillo, quien, junto a representantes de las tres generaciones de Bianditz, propuso un viaje simbólico al monte Bianditz, el mismo que da nombre a la compañía. A través de esa metáfora, se repasaron el pasado, presente y futuro de la empresa: las dificultades de quienes abrieron el camino, la experiencia de quienes hoy lo recorren y la visión de quienes continuarán la subida. El acto incluyó además un reconocimiento a los trabajadores con más de 25 años de trayectoria.

