El Banco de España sitúa a Euskadi líder en bajas laborales y a la cola en vivienda disponible

El absentismo laboral por Incapacidad Temporal (IT) en Euskadi lleva años situándose entre los más altos de España, pero es ahora el Banco de España ... quien ha llamado la atención sobre este fenómeno en su informe anual, subrayando su alcance y sus consecuencias económicas. El País Vasco encabeza el ranking de comunidades autónomas con mayor tasa de absentismo por IT del Estado, y se sitúa como la única región donde el porcentaje de ocupados de baja supera el 6%, duplicando a la cifra de Madrid y muy por encima de la media estatal, que se mantiene en el 4,4%, según el informe anual publicado ayer por el organismo que gobierna el exministro José Luis Escrivá. Al mismo tiempo, el documento pone el foco en la escasez de vivienda disponible para residencia habitual en Gipuzkoa, una limitación estructural que dificulta la absorción de nuevos hogares y tensiona el mercado inmobiliario local. Con estas dos advertencias, Euskadi enfrenta una doble presión que afecta tanto al mercado laboral como al de la vivienda.

Porcentaje de personas ocupadas en situación de absentismo IT, por comunidades autónomas En porcentaje 2024 2019 0 2 4 6 País Vasco Galicia Cantabria R. de Murcia Canarias Asturias Navarra Extremadura La Rioja C-La Mancha Total Aragón Cataluña Castilla y León C. Valenciana Baleares Andalucía C. de Madrid Porcentaje de personas ocupadas en situación de absentismo IT, por comunidades autónomas En porcentaje 2024 2019 0 2 4 6 País Vasco Galicia Cantabria R. de Murcia Canarias Asturias Navarra Extremadura La Rioja C-La Mancha Total Aragón Cataluña Castilla y León C. Valenciana Baleares Andalucía C. de Madrid Porcentaje de personas ocupadas en situación de absentismo IT, por comunidades autónomas En porcentaje 2024 2019 6 4 2 0 País Vasco Galicia Cantabria R. de Murcia Canarias Asturias Navarra Extremadura La Rioja C-La Mancha Total Aragón Cataluña Castilla y León C. Valenciana Islas Baleares Andalucía C. de Madrid

Este fenómeno, que afecta en mayor medida a mujeres, trabajadores de más edad y personas con nacionalidad española, tal y como detalla el documento, no sólo tiene implicaciones sanitarias y laborales, sino también económicas. El coste de las prestaciones por IT ha aumentado un 78,5% en todo el país desde 2019, superando los 15.000 millones de euros, cerca del 1% del PIB, lo que sitúa a España a la cabeza de la UE, junto a Países Bajos, Alemania o Suecia -si bien el gasto en estos países se ubicaba entre el 1,5% y el 2% del PIB en 2022. Para las empresas, el impacto directo ha sido también elevado: un 62% más en costes por ausencias laborales, hasta alcanzar los 4.613 millones. Aunque el informe no ofrece una estimación territorializada de esos costes, la elevada incidencia en Euskadi permite suponer un impacto particularmente notable en su tejido productivo.

Las causas de este repunte generalizado son complejas y aún objeto de debate, como precisa el Banco de España, que subraya que el aumento de las bajas ha sido «transversal», afectando a «distintos perfiles personales, sectores y regiones, lo que sugiere la presencia de factores comunes». Entre ellos, destacan los de naturaleza «sanitario-demográfica, como el deterioro de la salud tras la pandemia y el envejecimiento de la población, especialmente relevantes en territorios con mayor proporción de personas mayores en el mercado laboral».

Otros factores que podrían estar influyendo, según el organismo, son de tipo económico y organizativo. Por un lado, el ciclo económico expansivo, históricamente asociado a una mayor incidencia de IT; por otro, la congestión de los servicios sanitarios, que puede alargar los tiempos de recuperación. También se apuntan posibles cambios en las preferencias laborales, como «una mayor exigencia sobre las condiciones de trabajo o una distinta percepción del equilibrio entre empleo y tiempo personal».

Viviendas de uso residencial

En paralelo a esta advertencia, el Banco de España también lanza una señal de alarma sobre el mercado de la vivienda. El informe constata que Gipuzkoa es una de los territorios con menor capacidad teórica de absorción de nuevos hogares a partir del parque de viviendas existente, es decir, de aquellas viviendas vacías, de uso turístico o no principal, que podrían reconvertirse para uso residencial habitual.

A nivel estatal, la movilización de este tipo de inmuebles podría, en teoría, permitir acoger hasta un 39% más de hogares. Pero esa ratio se reduce drásticamente en territorios con alta presión demográfica, como Barcelona (13,2%), Madrid (14,3%) o Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, donde, según el documento, «la escasez de vivienda residencial también se observa con claridad», lo que la sitúa entre las zonas más tensionadas del país.

Esta limitación estructural impide que, aun existiendo un parque de viviendas considerable, una parte relevante del mismo esté disponible para quienes buscan un hogar. En Euskadi, el peso de las segundas residencias, los pisos turísticos y las viviendas vacías es menor que en zonas de la costa mediterránea o en las islas, lo que deja poco margen de maniobra para ampliar la oferta sin recurrir a nueva construcción

Crecimiento del precio real de la vivienda entre 2014 y 2024, por comunidades autónomas En porcentaje 0 20 40 60 C. de Madrid Islas Baleares Cataluña España AndalucÍa Canarias Cantabria C. Valenciana Aragón R. de Murcia Asturias La Rioja País Vasco Navarra Galicia Castilla y León C-La Mancha Extremadura Crecimiento del precio real de la vivienda entre 2014 y 2024, por comunidades autónomas En porcentaje 0 20 40 60 C. de Madrid Islas Baleares Cataluña España AndalucÍa Canarias Cantabria C. Valenciana Aragón R. de Murcia Asturias La Rioja País Vasco Navarra Galicia Castilla y León C-La Mancha Extremadura Crecimiento del precio real de la vivienda entre 2014 y 2024, por comunidades autónomas En porcentaje 60 40 20 0 C. de Madrid Islas Baleares Cataluña España AndalucÍa Canarias Cantabria C. Valenciana Aragón R. de Murcia Asturias La Rioja País Vasco Navarra Galicia Castilla y León C-La Mancha Extremadura

.

El informe también recuerda que, a pesar del crecimiento de las compraventas de viviendas en el Estado durante 2024 -un 12% más respecto al año anterior, impulsadas por el mercado de segunda mano-, el ritmo de construcción de nuevas viviendas está por debajo del crecimiento neto de hogares. La diferencia acumulada entre oferta y demanda a nivel nacional se estima en entre 400.000 y 450.000 viviendas.

Capacidad máxima del parque de viviendas en 2024 para absorber la demanda residencial Ratio entre viviendas totales y hogares 1 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,50 Ávila Teruel Soria Zamora Cuenca Ourense Segovia Huesca Lugo Burgos Castellón Cáceres Girona León Palencia Guadalajara Alicante Salamanca Cádiz Tarragona Córdoba Cuidad Real La Rioja Cantabria Toledo Huelva Albacete Asturias Jaén Granada Murcia Badajoz Málaga Lleida Almería A Coruña España Pontevedra Zaragoza Valladolid Valencia Islas Baleares Navarra Tenerife Sevilla Araba Gipuzkoa Madrid Las Palmas Bizkaia Barcelona Capacidad máxima del parque de viviendas en 2024 para absorber la demanda residencial Ratio entre viviendas totales y hogares 2 1,25 1 1,50 1,75 2,25 2,50 Ávila Teruel Soria Zamora Cuenca Ourense Segovia Huesca Lugo Burgos Castellón Cáceres Girona León Palencia Guadalajara Alicante Salamanca Cádiz Tarragona Córdoba Cuidad Real La Rioja Cantabria Toledo Huelva Albacete Asturias Jaén Granada Murcia Badajoz Málaga Lleida Almería A Coruña España Pontevedra Zaragoza Valladolid Valencia Islas Baleares Navarra Tenerife Sevilla Araba Gipuzkoa Madrid Las Palmas Bizkaia Barcelona Capacidad máxima del parque de viviendas en 2024 para absorber la demanda residencial Ratio entre viviendas totales y hogares 2,50 2,25 2 1,75 1,50 1,25 1 León Salamanca Granada Zamora Cuenca Ourense Cáceres Sevilla Madrid Soria Castellón Guadalajara Tarragona Córdoba Cantabria Asturias Murcia Badajoz Málaga A Coruña España Pontevedra Valladolid Islas Baleares Navarra Araba Gipuzkoa Ávila Teruel Huesca Lugo Burgos Girona Palencia Alicante Cuidad Real La Rioja Toledo Huelva Jaén Zaragoza Tenerife Las Palmas Bizkaia Barcelona Segovia Cádiz Albacete Lleida Almería Valencia

Con esta radiografía, el Banco de España apunta a una doble presión en territorios como el guipuzcoano: por un lado, un mercado laboral afectado por un absentismo inusualmente elevado; por otro, un mercado de vivienda muy tensionado por la escasez estructural de inmuebles disponibles para residencia habitual. Ambos factores tienen implicaciones directas sobre la «competitividad, la productividad empresarial y el tejido productivo, así como en el bienestar de los hogares», recoge el documento del Banco de España.