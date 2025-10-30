Kutxabank dispara un 16% su beneficio hasta los 461 millones de euros

Kutxabank cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 461,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 16, ... 5% respecto al mismo periodo del año anterior. El banco de las kutxas vascas, presidido por Antón Arriola, atribuye el avance a la fortaleza de su actividad comercial, la expansión del crédito y el buen desempeño de su negocio asegurador y de gestión patrimonial, según ha detallado este jueves en una nota.

Los ingresos recurrentes ('core') alcanzaron los 1.409 millones de euros, un 6,9% menos, afectados por la evolución de los tipos de interés, pero compensados por el crecimiento del negocio de servicios y seguros, que aportó 509,6 millones, un 5,6% más. La gestión de patrimonio -fondos de inversión, previsión y carteras delegadas- volvió a ser uno de los motores del grupo, con un aumento del 10% y un volumen total bajo gestión que supera los 43.500 millones, consolidando a Kutxabank como la cuarta gestora del mercado español.

La entidad experimentó un notable incremento del crédito a particulares, especialmente en hipotecas, donde la financiación nueva se disparó un 36,5%, hasta 3.257 millones de euros. Los préstamos al consumo también crecieron un 9,8%, hasta los 611 millones. En conjunto, el volumen de negocio del banco (créditos, depósitos y recursos fuera de balance) aumentó un 8%, hasta 143.379 millones de euros.

En el ámbito empresarial, el crecimiento fue igualmente sólido. La banca Corporativa elevó su inversión crediticia un 12%, hasta 6.935 millones, mientras que la banca de Empresas lo hizo un 19%, hasta 2.625 millones. En el área de promoción inmobiliaria, las viviendas financiadas en construcción superan ya las cifras de todo 2024, con 4.355 unidades en curso.

El impulso a la banca sostenible fue otro de los ejes del periodo. Kutxabank concedió 2.965 millones de euros en financiación sostenible, un 65% más, de los cuales el 75% se destinó a empresas. Las hipotecas verdes representaron una de cada cinco nuevas operaciones. El acuerdo firmado con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) permitirá canalizar otros 240 millones hacia pymes orientadas a la transición digital y ecológica.

Los seguros, al alza

El negocio asegurador también reforzó su peso en los resultados del grupo, con 97.130 nuevas pólizas y un aumento del 20% en primas de nueva producción, hasta 83 millones de euros. Su aportación al margen bruto fue de 127 millones, impulsada por el crecimiento de los seguros de hogar (+15%) y de automóviles (+12%).

Kutxabank mantiene, además, una posición de liderazgo en solvencia y calidad de activos. Su ratio CET1 'phased' se situó en el 21%, la más alta entre las entidades españolas supervisadas por el BCE, y la morosidad bajó al 1,1%, 181 puntos básicos por debajo de la media del sector. El ROTE alcanzó el 10,6% y el ROA el 0,9%, con una ratio de eficiencia del 37,9% pese al aumento de gastos operativos ligados a la digitalización.

El grupo continúa destinando una parte importante de sus ingresos a su entorno social. El 73% de los ingresos totales (1.067,8 millones) se revirtieron en salarios, proveedores, impuestos y dividendos sociales. Además, el 60% del beneficio neto (277 millones) se distribuirá entre las fundaciones accionistas, reforzando su compromiso con el retorno social.

Finalmente, Kutxabank avanza en la ejecución de su Plan Estratégico Benetan 2025-2027, que incluye el vehículo de inversión Indar Kartera Kutxabank para empresas tractoras y la integración plena de Cajasur, con el objetivo de consolidar un grupo más sólido y diversificado. Moody's ha respaldado esta evolución mejorando en octubre la calificación de su deuda senior y depósitos a largo plazo, de A3 a A2.