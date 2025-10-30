Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de Kutxabank, Antón Arriola. DV

Kutxabank dispara un 16% su beneficio hasta los 461 millones de euros

El banco de las kutxas vascas atribuye el avance a la fortaleza de su actividad comercial, la expansión del crédito y el buen desempeño de su negocio asegurador y de gestión patrimonial

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:14

Kutxabank cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 461,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 16, ... 5% respecto al mismo periodo del año anterior. El banco de las kutxas vascas, presidido por Antón Arriola, atribuye el avance a la fortaleza de su actividad comercial, la expansión del crédito y el buen desempeño de su negocio asegurador y de gestión patrimonial, según ha detallado este jueves en una nota.

