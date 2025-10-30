Kutxabank dispara un 16% su beneficio hasta los 461 millones de euros
El banco de las kutxas vascas atribuye el avance a la fortaleza de su actividad comercial, la expansión del crédito y el buen desempeño de su negocio asegurador y de gestión patrimonial
San Sebastián
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:14
Kutxabank cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 461,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 16, ... 5% respecto al mismo periodo del año anterior. El banco de las kutxas vascas, presidido por Antón Arriola, atribuye el avance a la fortaleza de su actividad comercial, la expansión del crédito y el buen desempeño de su negocio asegurador y de gestión patrimonial, según ha detallado este jueves en una nota.
Los ingresos recurrentes ('core') alcanzaron los 1.409 millones de euros, un 6,9% menos, afectados por la evolución de los tipos de interés, pero compensados por el crecimiento del negocio de servicios y seguros, que aportó 509,6 millones, un 5,6% más. La gestión de patrimonio -fondos de inversión, previsión y carteras delegadas- volvió a ser uno de los motores del grupo, con un aumento del 10% y un volumen total bajo gestión que supera los 43.500 millones, consolidando a Kutxabank como la cuarta gestora del mercado español.
La entidad experimentó un notable incremento del crédito a particulares, especialmente en hipotecas, donde la financiación nueva se disparó un 36,5%, hasta 3.257 millones de euros. Los préstamos al consumo también crecieron un 9,8%, hasta los 611 millones. En conjunto, el volumen de negocio del banco (créditos, depósitos y recursos fuera de balance) aumentó un 8%, hasta 143.379 millones de euros.
Kutxabank concedió 2.965 millones de euros en financiación sostenible, un 65% más
En el ámbito empresarial, el crecimiento fue igualmente sólido. La banca Corporativa elevó su inversión crediticia un 12%, hasta 6.935 millones, mientras que la banca de Empresas lo hizo un 19%, hasta 2.625 millones. En el área de promoción inmobiliaria, las viviendas financiadas en construcción superan ya las cifras de todo 2024, con 4.355 unidades en curso.
El impulso a la banca sostenible fue otro de los ejes del periodo. Kutxabank concedió 2.965 millones de euros en financiación sostenible, un 65% más, de los cuales el 75% se destinó a empresas. Las hipotecas verdes representaron una de cada cinco nuevas operaciones. El acuerdo firmado con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) permitirá canalizar otros 240 millones hacia pymes orientadas a la transición digital y ecológica.
Los seguros, al alza
El negocio asegurador también reforzó su peso en los resultados del grupo, con 97.130 nuevas pólizas y un aumento del 20% en primas de nueva producción, hasta 83 millones de euros. Su aportación al margen bruto fue de 127 millones, impulsada por el crecimiento de los seguros de hogar (+15%) y de automóviles (+12%).
Kutxabank mantiene, además, una posición de liderazgo en solvencia y calidad de activos. Su ratio CET1 'phased' se situó en el 21%, la más alta entre las entidades españolas supervisadas por el BCE, y la morosidad bajó al 1,1%, 181 puntos básicos por debajo de la media del sector. El ROTE alcanzó el 10,6% y el ROA el 0,9%, con una ratio de eficiencia del 37,9% pese al aumento de gastos operativos ligados a la digitalización.
La cifra
36 %
aumentó el crédito a particulares, especialmente en hipotecas.
El grupo continúa destinando una parte importante de sus ingresos a su entorno social. El 73% de los ingresos totales (1.067,8 millones) se revirtieron en salarios, proveedores, impuestos y dividendos sociales. Además, el 60% del beneficio neto (277 millones) se distribuirá entre las fundaciones accionistas, reforzando su compromiso con el retorno social.
Finalmente, Kutxabank avanza en la ejecución de su Plan Estratégico Benetan 2025-2027, que incluye el vehículo de inversión Indar Kartera Kutxabank para empresas tractoras y la integración plena de Cajasur, con el objetivo de consolidar un grupo más sólido y diversificado. Moody's ha respaldado esta evolución mejorando en octubre la calificación de su deuda senior y depósitos a largo plazo, de A3 a A2.
