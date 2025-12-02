Otros cinco municipios de Gipuzkoa contarán con un nuevo cajero automático

Kutxabank ha recibido el contrato del Gobierno Vasco para instalar cajeros automáticos en Abaltzisketa, Albiztur, Ezkio-Itsaso, Hernialde y Leaburu. Estos cinco municipios guipuzcoanos concentrarán ... la primera fase del despliegue en Gipuzkoa con el compromiso de ofrecer un servicio financiero básico que hasta ahora no estaba disponible en estas localidades.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha cerrado el proceso de licitación después de un mes de presentación de ofertas. El presupuesto asignado asciende a 1.149.000 euros e impulsa una de las medidas principales del programa Berosi. El Gobierno Vasco busca así reforzar la «calidad de vida» en el entorno rural mediante la incorporación de servicios esenciales que favorezcan la «igualdad de oportunidades» entre zonas urbanas y rurales.

Los primeros cajeros entrarían en funcionamiento a partir de enero. La previsión oficial establece que 31 del total de 38 estarán operativos en un máximo de dos años. El departamento ha mantenido reuniones con los ayuntamientos para trasladar la información detallada del contrato y resolver las dudas surgidas en los consistorios. Cada municipio determinará la ubicación definitiva del cajero con criterios de accesibilidad, seguridad y puesta en marcha ágil.

Aunque Gipuzkoa contará con la instalación en cinco localidades, la adjudicación completa incluye otros municipios del medio rural vasco. El proyecto abarca también varias localidades de Álava (Lantaron, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, Zambrana y Zigoitia) y Bizkaia (Ajangiz, Amoroto, Arantzazu, Arratzu, Arrieta, Artea, Artzenales, Ea, Elantxobe, Errigoiti, Forua, Fruiz, Garai, Gatika, Kortezubi, Mendata,Mendexa, Meñaka, Murueta, Muxika, Zaratamo y Ziortza-Bolibar). El programa Berosi enmarca esta actuación dentro de una estrategia más amplia que persigue «fortalecer la cohesión territorial y garantizar la presencia de servicios esenciales en el ámbito rural».