REUTERS

Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell

La Comisión Europea sostiene que ciertas disposiciones de la ley española obstaculiza este tipo de operaciones y que vulneran la ley europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:11

Comenta

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que mantendrá abierto el procedimiento de infracción que contra España, que inició al considerar que el Gobierno se ... habría extralimitado al imponer más condiciones a la operación del BBVA sobre el Banco Sabadell, como fijar plazo mínimo de tres años para la fusión de las dos entidades. El Ejecutivo comunitario mantendrá la investigación a pesar de la opa fallida, al considerar que el país ha vulnerado tres normativas europeas: la legislación relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento.

