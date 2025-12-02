El Black Friday deja 14 millones de euros de gasto en Euskadi, un 5% más que en 2024

El Black Friday volvió a atraer a miles de consumidores en Euskadi y dejó un balance al alza en todos los indicadores de actividad comercial. ... Los datos de Kutxabank facilitados a este periódico presentan un gasto total durante la semana promocional de 65,7 millones de euros, una cifra un 4% al registro de 2024.

El viernes concentró gran parte del movimiento económico. Ese día, el consumo superó los 14 millones de euros, lo que supuso un aumento del 5,1% respecto al mismo día del año anterior. La actividad resultó especialmente intensa si se compara con un día promedio del año. Y es que el volumen consumido ese viernes se situó un 76% por encima, al pasar de los habituales 8 millones a más de 14 millones de euros.

382.000 operaciones transacciones se realizaron el pasado viernes en Euskadi, un 71% más que el mismo viernes de 2024.

La entidad financiera destacó también un récord histórico de operaciones. En total, se materializaron más de 382.000 transacciones durante el propio viernes, un incremento del 7,1% frente a 2024. A lo largo de la semana se rozaron los 2 millones de operaciones, con una subida del 5,6% respecto al ejercicio precedente.

El análisis por categorías refleja un aumento claro en productos no alimentarios. Este tipo de artículos duplicó su volumen de gasto, con un incremento del 121%, hasta superar los 5,1 millones de euros, frente a los 2,3 millones que se registran en un día habitual, sostienen desde la entidad financiera.

Baja el ticket medio

El consumo en alimentación avanzó un 71% respecto a 2024, mientras que el ocio creció un 42%. Por el contrario, los desplazamientos se situaron en cifras más bajas. El gasto en viajes retrocedió más de un 10% frente al patrón de un día normal, un dato que sugiere un menor interés por organizar escapadas durante esta campaña.

El dinamismo comercial no evitó una ligera reducción del importe medio por compra. Kutxabank señala que el ticket medio se situó en 36,9 euros, una cifra un 1,8% inferior a la registrada en 2024, cuando fue de 37,6 euros. El balance general confirma una edición de Black Friday marcada por un consumo amplio y muy concentrado en sectores concretos, con los vascos reforzando su interés por las promociones, aunque con importes medios algo más contenidos.