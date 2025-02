Bankinter gana un 10% menos al realizar provisiones ante el deterioro del negocio

Bankinter ha iniciado la ronda de presentación de resultados de las entidades financieras del primer trimestre con unos resultados que, como estaba previsto, se han visto impactados por el impacto económico en medio de la pandemia del coronavirus. El grupo registró un beneficio de 130, ... 3 millones de euros entre eneor y marzo, lo que supone un descenso del 10,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, por mayores provisiones para prevenir a futuro un posible deterioro del negocio por la crisis económica.

El beneficio neto de la actividad bancaria fue de 101,1 millones de euros entre enero y marzo de este año, un 17,4% inferior al de un año antes, tras provisiones de 107,3 millones de euros frente a los 55,1 millones del mismo periodo de 2019. Asimismo, el resultado antes de impuestos de la actividad bancaria se saldó al cierre del trimestre con 140 millones de euros, un 17,2% menos que a marzo de 2019.

A pesar de este contexto negativo, la consejera delegada del banco, María Dolores Dancausa, ha confirmado que la entidad sigue adelante con su plan de que la aseguradora Línea Directa -controlada por el grupo financiero- dé el salto al parqué en el último trimestre del año, como había previsto hasta ahora. «Estamos convencidos de las bondades de la operación», ha aclarado la ejecutiva en la presentación virtual de los resultados. Eso sí, ha asumido que «quedan pendientes regulaciones que se pueden demorar un poco más» ante esta situación por la covid-19.

Dancausa ha indicado que todavía es pronto para valorar la dimensión de la crisis, a la espera de la evolución del confinamiento social y la parálisis económica impuesta para evigar la propagación de la enfermedad. «Vamos a empezar a ver en los próximos meses el impacto de la crisis en toda su amplitud», ha indicado. Por eso, Bankinter estima que el nivel de provisiones que ya ha realizado «irá a más» a lo largo del año, para cubrir los posibles impagos de hipotecas o créditos ante una situación como la actual. La entidad admite que subirá el ratio de morosidad, aunque no tendría por qué hacerlo hasta la punta de la anterior crisis «porque esta situación es muy diferente».

La ejecutiva también ha apuntado que ante la incertidumbre que existe entre parte de su clientela con mayores patrimonios, Bankinter está «recibiendo consultas» sobre sus posiciones «para adecuarlas a la volatilidad de los mercados» con la vista puesta en su filial de Luxemburgo. Sin embargo, ha aclarado que lo que no están recibiendo son «peticiones» de traslado de capitales a ese territorio, o al menos no de forma masiva.

Respecto a la retribución variable que tiene asignada la alta dirección del banco, entre ellos la propia Dancausa, asumen que no podrán cobrarla este ejercicio. «No hemos hecho la declaración de que no la vamos a cobrar, pero es que no la vamos a cobrar, porque los objetivos de negocio no se van a cumplir por esta situación sobrevenida», ha avanzado la consejera delegada en referencia a la crisis sanitaria y económica de la covid-19.

Más empresas que particulares

Bankinter ha resaltado que todas sus líneas de negocio se apalancan en la «potencia» de la actividad digital del banco, que siendo «ya muy sólida» ha crecido «sustancialmente» a partir de la situación de confinamiento. Así, desde el 13 de marzo la captación 'online' de clientes se ha incrementado un 21%. Asimismo, el banco ha incrementado en un 70% el número de usuarios de la 'app' del bróker, o en un 8% las ventas digitales hasta alcanzar un 43% sobre el total.

En las tres semanas discurridas del mes de abril, cuya actividad no está reflejada en las cuentas del primer trimestre presentadas hoy, el banco «sigue viendo actividad elevada» en la parte de las empresas, por los préstamos avalados por el ICO. Además, con la recuperación bursátil de las últimas semanas, esta actividad ligada a fondos también se está recuperando. Aunque hay menor actividad en hipotecas, «tenemos una inercia bastante buena» de los meses pasados.

Sumados a las cifras de beneficio de la actividad bancaria los 29,1 millones de euros de resultado de Línea Directa (+9%), el beneficio neto del Grupo Bankinter alcanzó los 130,3 millones de euros, lo que supone un 10,1% menos.

En las cuentas de este trimestre se muestran por primera vez de forma separada los resultados de la actividad bancaria y los de Línea Directa Aseguradora, tal y como es preceptivo desde que en la pasada junta fuera aprobada la distribución de la prima de emisión entre los accionistas mediante la entrega de acciones de Línea Directa, una vez su futura salida a bolsa obtenga todas las autorizaciones pertinentes.

«El Grupo Bankinter inicia 2020 mostrando una actividad y un negocio con clientes que mantienen toda la fortaleza y el vigor del pasado ejercicio pese a las dificultades del entorno de tipos actual y el impacto económico, todavía incipiente, provocado por el coronavirus», ha destacado. El banco ha resaltado que todos los márgenes de la cuenta de resultados al cierre del primer trimestre del año ponen de manifiesto que, a pesar del entorno actual, su negocio «mantiene su tensión y demuestra capacidad para seguir generando mayores ingresos».

El margen de intereses sumó un total de 307,8 millones de euros, que suponen un 14,1% más que a la misma fecha de 2019, «con la dificultad añadida del entorno de tipos».

Asimismo, el banco logró una ratio de morosidad del 2,58% durante el primer trimestre de este año, frente al 2,87% de hace un año, y apenas siete puntos básicos más que al cierre de 2019.

Por su parte, los activos inmobiliarios adjudicados, también experimentaron una «sustancial» rebaja, hasta situarse en un valor bruto de 274,3 millones de euros, frente a los 328,6 millones de hace un año La cobertura de estos adjudicados es del 44,5%.

El crecimiento de la cartera crediticia en España, sin tener en cuenta EVO Banco, es del 6%, cuando el sector, según señala la entidad, ha vuelto a reducir su cartera en un 1% con datos a febrero del Banco de España.

Asimismo, los recursos minoristas de clientes cerraron el primer trimestre en 59.289,7 millones de euros, un 15% más que hace un año. El crecimiento de esos recursos en España, sin EVO, es de un 9%, cifra superior a la media sectorial, que crece un 4% con datos a febrero.

En lo que se refiere a los principales ratios, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó en un 10,23% y la solvencia marcó al cierre del trimestre una ratio de capital CET1 'fully loaded' del 11,47%, 327 puntos básicos por encima del requerimiento de capital que le ha exigido a la entidad el Banco Central Europeo (BCE) para el presente ejercicio.

Por último, según ha resaltado la entidad, esa «sólida» infraestructura digital ha permitido que desde el inicio del estado de alarma una parte importante de la plantilla pudiera trabajar en remoto, con un total de 5.076 empleados haciendo uso del teletrabajo entre los algo más de 6.000 que componen la plantilla del banco.