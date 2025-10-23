Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter. R. C.

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

La entidad supera el ritmo de crecimiento de 2024 pese a los bajos tipos de interés, con una subida del 10,6% en los ingresos por comisiones

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:08

Comenta

Bankinter estrena la ronda de resultados de la gran banca española con sorpresa para un sector que se enfrenta a una recta final de año ... de resultados récord pero, en principio ycomo anticipaban los analistas, a un menor ritmo de crecimiento. La entidad comandada por Gloria Ortiz se ha sacudido los complejos con un beneficio de 812 millones hasta septiembre, lo que implica un 11% más. Un ritmo mayor que el 7% del mismo periodo del año anterior. Eso sí, el resultado hasta junio crecía al 14,4%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  4. 4 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  6. 6

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  9. 9

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  10. 10 Colapso en la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial