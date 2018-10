AVIA logrará este año una facturación récord de 1.000 millones y consolidará su expansión Estación de servicio de Avia en Bergara, que destaca por su llamativo diseño. / MORQUECHO La compañía guipuzcoana quiere auparse como quinto operador petrolífero estatal |Pretende abrir 310 gasolineras en tres años y mantener el liderazgo en el Estado como distribuidor de gasoil para colectividades FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 22 octubre 2018, 06:30

La compañía guipuzcoana AVIA superará este año los 1.000 millones de euros de facturación, un récord basado en el incremento del precio del petróleo, en la extensión de su red de gasolineras y gasocentros, así como en una acertada gestión que le ha permitido ganar cuota de mercado frente a los gigantes del sector.

La cifra es redonda e histórica, pero AVIA no quiere parar de crecer porque como dice su director general, Aitor Egurrola, «en este negocio si te quedas quieto o mueres o resultas malherido». El objetivo es situarse como el quinto operador petrolífero estatal. Ahora es el sexto solo por detrás de las multinacionales Repsol, Cepsa, BP y Galp.

La líneas maestras para mantener la velocidad de crucero se plasmaron en el Plan Estratégico 2017-2021, ahora en revisión. Los objetivos son en extremo ambiciosos, pero sustentados en una base muy sólida. La facturación de AVIA se disparó el año pasado hasta los 853 millones de euros, frente a los 647 de 2016, un insólito incremento del 32%. Las ventas, como se ha señalado, volverán a crecer este año, superando los 1.000 millones. De esta forma, la compañía firmará dos récords consecutivos de facturación.

Egurrola se muestra satisfecho de estas cifras, pero admite que la facturación guarda una relación directa con el precio del barril de Brendt. Si éste cotiza alto, como en 2017 y 2018, la cifra se dispara. Por esta razón, el director general prefiere medir el crecimiento de la compañía atendiendo a los litros de gasolina y gasoil vendidos.

Siguiendo este criterio, los resultados también indican una gráfica al alza. En 2016 vendieron 1.072 millones de litros, incrementándose a 1.310 millones en 2017 (22%). En el presente ejercicio, se estima que se alcanzarán los 1.600 millones, un 25% más que el año pasado. Por tanto, subraya Egurrola, en 2018 AVIA venderá un 47% más de litros que hace dos años.

El director general atribuye esta trayectoria a que la compañía «está quitando parte del pastel a alguien» porque, como subraya, frente a un mercado que crece a un ritmo del 3%-4%, su compañía lo hace a un 20%.

Una de la patas sobre la que sustentan los resultados es la expansión de la red de gasolineras. El año pasado sumó 22, llegando a un total de 190 estaciones de servicio, con una media de ventas de entre 2 y 2,5 millones de litros cada una.

Paralelamente ha crecido el negocio de distribución, basado en suministrar fuel a comunidades de vecinos (calefacciones), industrias, colegios o cooperativas agrícolas. La compañía vendió el año pasado a sus clientes 320 millones de litros de este combustible a través de sus 27 gasocentros, un 8% más que en 2017 (273 millones). AVIA es líder estatal en esta actividad y su objetivo es consolidarlo con la apertura de otros trece para 2021.

El negocio también se expande gracias a la captación de clientes que garantizan compras regulares muy importantes, como grandes cadenas de supermercados. AVIA ha ganado dos concursos públicos para suministrar gasóleo de calefacción a Renfe y Correos.

Músculo para crecer

La compañía, a tenor de las cifras indicadas, dispone de músculo suficiente para crecer. El Plan Estratégico fija como objetivo que en 2021 se vendan 2.500 millones de litros, es decir, 900 más que los previstos en 2018. Un salto de gigante para auparse como quinto operador estatal, lo que precisaría pasar de las 190 estaciones de servicio actuales a 500 en tres años. Egurrola admite que este reto no será fácil de lograr porque los precios para adquirir gasolineras se han disparado. «El sector está loco, fuera de toda lógica empresarial -explica el director general-. Se han pagado fortunas por grupos de gasolineras, unas operaciones que desde el punto de vista de la rentabilidad no tienen ningún sentido. Hemos estado ahí, pero esas operaciones han destrozado el mercado. Por tanto, tenemos que cambiar la estrategia».

AVIA enfocará el crecimiento, como lo ha hecho hasta ahora, mediante el alquiler. La compañía paga una renta al propietario de la gasolinera, que se retira de la gestión. De esta forma, la marca AVIA se extiende sin necesidad de realizar grandes inversiones y sin cargar con un patrimonio que en algún momento podría llegar a ser gravoso.

AVIA está presente en todas las comunidades autónomas -excepto Canarias- aunque concentra la mayor parte de las estaciones de servicio en la zona norte. El crecimiento se focalizará especialmente en Madrid, Castilla La Mancha y Castilla León. Andalucía y la costa Mediterránea se dejan en un segundo plano, entre otras razones, porque son las zonas de mayor concentración de gasolineras low-cost.

La expansión geográfica y el aumento exponencial de litros movidos han saturado la terminal de Zierbena, propiedad de la compañía. AVIA no compra petróleo, sino producto refinado que almacena en los enormes tanques de las instalaciones vizcaínas. La imposibilidad de ampliarlas ha llevado a AVIA a sondear la adquisición de alguna terminal en la costa Mediterránea, pero de momento no ha encontrado la instalación adecuada. «Hemos analizado varias opciones, pero no nos han interesado debido al mal estado de la infraestructura, por líos en la propiedad o por no disponer de una localización interesante. Ahora bien, seguimos atentos a cualquier oportunidad».

Electrolineras

El reto de AVIA es claro. Colocarse en el grupo de cabeza de los suministradores de combustibles fósiles del Estado, gracias a la expansión de la red de gasolineras y al refuerzo de la distribución a colectividades (fuel), confiando en mantener su liderazgo en este último negocio.

Ahora bien, la compañía no quiere tener todos los huevos en la misma cesta. De ahí que apueste por diversificar su oferta a los clientes. «Queremos ser un operador petrolífero cada vez más multienergético -señala Egurrola- de ahí que no descartemos entrar en temas de eficiencia energética, generación eólica y solar, reciclaje de neumáticos, soluciones logísticas para el ecommerce...».

Un ejemplo de esta diversificación será el acuerdo que está a punto de firmar con un distribuidor eléctrico. La compañía pondrá a su disposición los 300.000 clientes del Club AVIA para que les presente su oferta de suministro. El margen de beneficio se repartirá a partes iguales entre los dos socios de la 'joint venture'.

En este contexto hay que enmarcar el convenio firmado con Iberdrola para la instalación de catorce puntos de recarga para vehículos eléctricos en otras tantas estaciones de servicio. El director general explica que se trata de una decisión «estratégica», porque las gasolineras «en el futuro serán estaciones de servicios -en plural- de forma que se suministren todo tipo de combustible, incluyendo el autogas (GLP), el gas natural vehicular (GNV) y la recarga eléctrica. Queremos estar a la última, no en el furgón de cola, de ahí que nos pusiéramos en contacto con Iberdrola».

Los datos 1.000 empleados tendrá Avia en 2021. En la actualidad la plantilla está formada por 530 personas. 500 estaciones de servicio es el objetivo para dentro de tres años. Ahora dispone de 190. 2.500 millones de litros prevé vender Avia en 2021, frente a los 1.600 millones actuales. 440 millones de euros paga anualmente Avia en impuestos, la mayor parte en Bizkaia, porque las operaciones se inician en la terminal de Zierbena.

Ahora bien, podría pensarse que si el negocio principal de AVIA es vender combustibles fósiles, promover el vehículo eléctrico es meter al enemigo en casa. Egurrola relativiza este riesgo. «El coche eléctrico ha venido para quedarse, pero ¿a qué ritmo? La flota dentro de diez años será la mitad de la mitad de lo que se dice. Somos cautos, no queremos quedarnos sin parte de ese nuevo pastel, pero a los combustibles fósiles les quedan todavía muchos años de vida por delante».

¿También al diésel? Cuando se le pregunta a Egurrola por esta cuestión, muestra su enfado ante lo que considera una demonización injustificada. «Este debate necesita serenidad y no mensajes populistas. Cuando una ministra dice que el diésel es una porquería, el resultado inmediato fue una regulación de empleo de ocho días en la planta de Landaben. Se está confundiendo a la gente, porque la realidad es que un vehículo con un motor diésel nuevo contamina menos que uno de gasolina».

El director general de AVIA añade que, cuando se afirma que los vehículos eléctricos «son la panacea, alguien tendrá que explicar que si se generalizan y desciende el uso de los que utilizan combustibles fósiles, ¿cómo va a compensar el gobierno de turno la pérdida de los ingresos fiscales que ahora recauda de estos últimos? Alguien pagará el pato, a alguien le subirán los impuestos».

No obstante, para AVIA el descenso en la venta de diésel no tiene repercusión, porque lo compensa con el incremento en las de gasolina.