Así quedarían las cuotas de los autonómos en 2026 con la última propuesta del Gobierno Se congelarían las cuotas de un tercio de los autónomos, los que menos ingresan, y se elevarían las del resto entre 2,91 y 14,75 euros

L. P. y L. O. Martes, 21 de octubre 2025, 10:59

¿Qué cuota pagarán los autónomos en 2026? El Gobierno presentó ayer una nueva propuesta que beneficiará especialmente a los emprendedores que menos ingresan. De esta forma, se plantea congelar la cuota de los trabajadores por cuenta propia que menos ganan y limitar la subida para el resto del colectivo entre un 1% y un 2,5%. Traducido a euros, supone un aumento de entre 2,9 y 14,75 euros al mes.

Vemos y explicamos al detalle cómo quedarían las tablas el próximo año una vez se apruebe la medida:

Tal y como se ve en la tabla, todos los autónomos con ingresos inferiores a los 1.166,7 euros al mes no pagarán más a la Seguridad Social el año que viene. Esta medida beneficiará a una tercera parte del colectivo, puesto que en esta tabla reducida se sitúan en torno al 36% del total de emprendedores, más de 1,3 millones, según los datos de 2023 publicados por el ministerio.

De esta forma, aquellos que generen unos rendimientos netos de hasta 670 euros mantendrán su cuota mínima de 200 euros al mes. También se congela la tarifa para quienes ingresan entre 670 y 900 euros (220 euros de cuota) y para los que facturen entre 900 y 1.166,7 euros (260 euros).

Frente a esta congelación para más de 1,3 millones de trabajadores, al resto del colectivo, en torno a 2,2 millones, aquellos que ingresan más de 1.166 euros mensuales, solo les incrementará las cuotas entre un 1% y un 2,5% –menos, por tanto, que la inflación, menos que lo exigido por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)–, lo que equivaldría a una subida de entre 2,91 y 14,75 euros al mes, muy alejada, por tanto, de los más de 200 euros que planeaba Saiz en un principio.

Así, fuera de la tabla reducida, para los tramos 1, 2 y 3 de la tabla general (de 1.166,7 euros a 1.700 euros de rendimientos netos) se propone un alza del 1% en sus cuotas para 2026, apenas unos tres euros más al mes, mientras que las cuotas de los tramos 4, 5 y 6 (de 1.700 a 2.330 euros al mes en ingresos) aumentarían un 1,5%, un alza de entre 5 y 6 euros.

Para los tramos 7, 8 y 9 (de 2.330 a 3.620 euros de rendimientos netos), la subida de cuotas propuesta por el Gobierno sería del 2% (entre 8,3 y 9,3 euros más), mientras que en los tramos del 10 al 12 (de 3.620 a más de 6.000 euros al mes en ingresos), el incremento sería del 2,5%, lo que equivale a entre 12,25 y un máximo de 14,75 euros, 14 veces menos que lo que planteó hace una semana la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.