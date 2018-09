«Una pareja de Burgos que leyó las noticias se lo ha llevado puesto» Los concesionarios concluyen un agosto con una subida de ventas «importante» y anticipan que las ofertas seguirán este mes con los 'Km 0' ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 1 septiembre 2018, 18:01

En ocasiones la propia realidad se convierte en la mejor campaña publicitaria y hace ahorrar varios miles de euros a algunas compañías en marketing y les permite además elevar sus ventas y mejorar sus resultados. La entrada en vigor hoy mismo en la Unión Europea de una nueva norma relativa a las emisiones de gases de los vehículos ha provocado que agosto se haya convertido en un escaparate de ofertas en los concesionarios y ha supuesto que casi un millar de guipuzcoanos vayan a estrenar coche.

Las casuísticas han sido variadas. El hombre que llevaba meses -e incluso años- queriendo 'jubilar' su viejo coche y ha visto el momento de decidirse; los que sintieron aguarse su 'fiesta' con el final del Plan PIVE de ayudas a la compra hace un par de cursos y se han decidido nuevamente al escuchar la palabra 'descuento' u 'oferta'. Y hasta los que tenían pensado dar el paso el próximo año pero han adelantado la compra para no desaprovechar la ocasión. «Yo creo que ha coincidido todo. La emoción por comprar un vehículo, la oportunidad... Muchos factores que han confluido para completar este mes que hemos vivido», explicaba ayer el director de ventas de Gaursa Gipuzkoa, Mikel Gerrikagoitia.

En el concesionario donostiarra de la firma, que comercializa las marcas Renault, Nissan y Dacia, seguía el trasiego de clientes interesados en adquirir un nuevo vehículo en mejores condiciones económicas. «Le hemos dado una vuelta en vacaciones y nos hemos decidido por un Scenic por necesidad y también para aprovechar las oportunidades de agosto», comentaba Jose mientras Mikel le explicaba las características que tendrá su nuevo monovolumen. «Se lo va a llevar con un descuento de alrededor de 1.500 euros en comparación con el precio que tenía el vehículo en julio», explicaba Gerrikagoitia.

Los precios de los vehículos han registrado descuentos de entre 1.000 y 4.000 euros

Los descuentos se han movido en una horquilla de entre los 1.000 y los 4.000 euros en la mayoría de coches que los concesionarios han tenido que, practicamente, quitarse de encima antes de que sonara la campana de la nueva normativa europea de emisiones y consumo. Y la oleada de clientes, sobre todo, ha llegado en la segunda quincena del mes que acaba de concluir. «Los visitantes se han movido mucho más tras leer las noticias y comprobar que se acercaba el final de las ofertas», explicaron desde Gaursa, donde el jueves en su local situado en el Paseo de Francia de San Sebastián cerraron siete operaciones y calculan que «casi el 100%» de los que se han acercado al concesionario ha adquirido un vehículo. Tanto es así que hasta visitantes a la capital que estaban de vacaciones han salido con un nuevo vehículo de Donostia. «Una pareja de Burgos que tenía pensado adquirir un nuevo vehículo y sabía el modelo que quería, leyó las noticias de los descuentos y se ha llevado el coche puesto», comentaba como anécdota Gerrikagoitia, recordando, a su vez, que a partir de ahora seguirán las ofertas en los coches 'Km 0' que han tenido que matricular para acabar con el 'stock' y también en el 10% de cuota que el Gobierno les ha permitido guardar al representar a una de las marcas más vendidas de 2017.

Tratando de aclarar todas las dudas sobre lo que supone el cambio normativo y la razón de los descuentos a los usuarios también se encontraba ayer Jon Tolaretxipi, director general de Grupo Easo Motor, la empresa de Oiartzun que actualmente representa a Ford y Citroen en Bizkaia y a Ford, Hyundai, Mazda, Land Rover y Jaguar en Gipuzkoa. En su concesionario, ubicado en el polígono Lintzirin, apuntaba que «hemos tenido que explicar en algunas ocasiones a nuestros clientes que a partir de septiembre no se acaba el mundo y que no van a tener que dejar su vehículo en el garaje». El responsable de Easo Motor apunta un incremento del 40% en la cifra de visitantes en comparación con agosto del pasado curso, en un mes en el que la actividad no solía ser muy representativa.

Tolaretxipi también señala que «se ha generado una demanda mayor sobre todo por la información publicada en los medios», que ellos en los concesionarios han completado y asesorado para que los compradores conocieran de forma concreta las particularidades de las emisiones y el consumo de cada uno de los vehículos y el coste referido al impuesto de matriculación con la nueva medición. Con rebajas en ocasiones superiores al 30%, las ventas en agosto han aumentado de forma «importante» en el concesionario de Oiartzun y apuntan que las ofertas ahora se trasladarán a los 'Km 0'. Si algo han echado en falta en agosto ha sido un aprovechamiento mayor por parte de las empresas, ya que algunas al estar con actividad reducida por las vacaciones no han podido dar luz verde a la renovación de su parque móvil.