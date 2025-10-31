Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Descarga de bonito en el Puerto de Hondarribia. LOBO ALTUNA

El aumento de la cuota de bonito permite a los arrantzales dosificar la pesca y mejorar los precios

La flota del Cantábrico finaliza la campaña de este año un mes más tarde, con el 68,71% de lo permitido capturado y un precio medio de 4,50 euros el kilo en lonja

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

La costera del bonito del norte, la principal de la flota de arrantzales y la que más volumen económico mueve, toca a su fin en ... Euskadi con un balance claramente favorable para la flota de bajura. El incremento aprobado por la UE de la cuota de pesca, de un 25% más, ha permitido, a diferencia del pasado año, que la campaña de 2025 se haya prolongado aproximadamente un mes más. Esto ha facilitado escalonar y dosificar las descargas y evitar saturaciones bruscas en las lonjas. Ese ritmo de ventas se ha traducido en precios sensiblemente superiores a los de 2024. El aumento ha oscilado entre 0,50 y 0,60 euros por kilo, hasta alcanzar los 4,50 euros el kilo, un nivel que las cofradías consideran «correcto» para una campaña con captura notable pero sin colapso en primera venta.

