El aumento de la cuota de bonito permite a los arrantzales dosificar la pesca y mejorar los precios

La costera del bonito del norte, la principal de la flota de arrantzales y la que más volumen económico mueve, toca a su fin en ... Euskadi con un balance claramente favorable para la flota de bajura. El incremento aprobado por la UE de la cuota de pesca, de un 25% más, ha permitido, a diferencia del pasado año, que la campaña de 2025 se haya prolongado aproximadamente un mes más. Esto ha facilitado escalonar y dosificar las descargas y evitar saturaciones bruscas en las lonjas. Ese ritmo de ventas se ha traducido en precios sensiblemente superiores a los de 2024. El aumento ha oscilado entre 0,50 y 0,60 euros por kilo, hasta alcanzar los 4,50 euros el kilo, un nivel que las cofradías consideran «correcto» para una campaña con captura notable pero sin colapso en primera venta.

Según los datos manejados por las cofradías guipuzcoanas, la flota vasca ha sido capaz de consumir en torno al 68,71% de la cuota disponible, un nivel de ejecución que el propio sector interpreta como una demostración de gestión responsable y de la buena localización del recurso durante gran parte del verano. Los arrantzales han pescado 17.868.758 kilos sobre una cuota total de 26.004.730 kilos.

«La consecución del 68,71% de la cuota demuestra, una vez más, la gestión sostenible que viene haciendo el sector pesquero vasco», subraya Emeterio Urreisti, presidente de la Cofradía de Getaria, que pone el dato en contexto europeo: «Irlanda ha agotado su cuota y Francia ni siquiera consiguió aproximarse al tope de capturas con sus redes de arrastre pelágico, no selectivas para nosotros».

La prolongación de la costera no ha impedido, sin embargo, que en los últimos días se apreciara el agotamiento de la pesquería: «Durante el día de ayer, 12 barcos de la flota guipuzcoana atracaron en Getaria sin capturas, después de haber encontrado las aguas muy frías, lo que imposibilitó realizar descargas», explicó a este periódico Urreisti. Ese enfriamiento de las aguas –habitual en los compases finales de la campaña– suele dispersar los cardúmenes y hace más costosa la pesca.

La cuota estatal de bonito para España en 2025 quedó fijada en 26.004.730 kilos, dentro de una gestión trienal 2024-2026 que otorga a la Unión Europea un Total Admisible de Capturas (TAC) de 35.815,9 toneladas. Ese TAC llegó a incrementarse un 25%, lo que ha permitido que, aun con una buena campaña, no se haya llegado al agotamiento total. Había margen suficiente y la flota vasca ha sabido aprovecharlo sin tensionar el recurso.

Satisfacción

Ese es precisamente el argumento que el sector quiere trasladar: un porcentaje de ejecución del 68% no es un fracaso, sino la prueba de que se pesca lo que el mercado puede absorber y lo que el recurso permite en condiciones sostenibles. Más aún si se compara con otros Estados miembros que, o bien agotaron rápidamente su cupo (caso de Irlanda), o bien no lo alcanzaron pese a usar artes menos selectivas (caso de Francia con el arrastre pelágico).

El cierre de la costera de bonito coincide con un registro positivo de capturas de verdel (caballa) y anchoa, dos especies clave para la bajura vasca, que en 2025 sí agotaron las cuotas disponibles. Ese buen comportamiento ayuda a equilibrar la campaña anual de las embarcaciones y a repartir los ingresos más allá del pico estival del bonito.

No obstante, el sector ya mira a 2026 con preocupación. La futura asignación de los totales admisibles de captura (TAC) de verdel, que se detallará en los próximos días, es una incógnita y las cofradías temen que los barcos pequeños, muy dependientes de esta especie de primavera, «tengan un futuro muy complicado si se reduce la pesca del verdel». Urreisti fue claro: «Necesitamos que Europa nos defienda ante la actitud acaparadora de Noruega e Islas Feroe con esta cuota».