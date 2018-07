ELA augura un otoño caliente en la negociación sectorial de Gipuzkoa Delegados de limpiezas se concentraron ayer en Donostia ante la empresa Eulen. / USOZ Adolfo 'Txiki' Muñoz pide a Sánchez que si está en contra de la reforma laboral la derogue y «ponga a prueba a la oposición» PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 20 julio 2018, 06:59

ELA hizo gala ayer de que la central nacionalista va cerrando acuerdos tanto de empresas como sectoriales en la CAV con los que está logrando, señala, además de incrementar salarios, incorporar cláusulas que contrarrestan la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP. Unos pactos, insiste, con los que está «derogando a diario» aquella legislación y que se han logrado «a golpe de movilizaciones». Sus responables advirtieron de que dicha conflictividad, lejos de cesar, irá en aumento en otoño y sobre todo en Gipuzkoa, donde hay dos acuerdos sectoriales atascados: el de limpiezas y el de Residencias. Precisamente ayer los delegados de limpiezas de los principales sindicatos se concentraron en Donostia ante la empresa Eulen.

Toda una declaración de intenciones realizada por el secretario general, Adolfo 'Txiki' Muñoz; el responsable de negociación colectiva, Igor Igeregi, y la de Género, Leire Txakartegi, durante la presentación del informe sobre negociación colectiva en el primer semestre.

Derogar la reforma a diario

Igeregi recordó que en esta primera mitad de año se han cerrado quince negociaciones sectoriales en la CAV y Navarra, de las cuales ELA ha firmado ocho. Explicó que «en todos ellos se han introducido cláusulas que impiden la inaplicación unilateral y la ultraactividad ilimitada, mientras que no hay un solo convenio que no haya suscrito la central que incorpore dichos contenidos». A ellos se suman, dijo, los pactos alcanzados en 80 empresas industriales, en los que en la mayoría de los casos se ha recuperado la referencia del IPC y las subidas han sido superiores a la inflación, «con lo que no se pierde poder adquisitivo».

El responsable de negociación colectiva puso en valor que los acuerdos firmados por la central «van más allá de poner al día los salarios y contienen medidas eficaces contra la precariedad». Igeregi arremetió contra la patronal al señalar que mientras su objetivo «es extender la precariedad, para ELA lo es la adopción de medidas tendentes a minimizarla».

Pero Igeregi dejó claro que esos logros se han alcanzado en buena medida gracias a la conflictividad. De hecho, indicó que las huelgas realizadas por el sindicato han aumentado de forma significativa, «sobre todo en los ámbitos más precarizados y en aquellos donde las mujeres son mayoría», como recalcó Txakartegi.

Tanto Igeregi como 'Txiki' Muñoz reclamaron a Sánchez que «derogue la reforma laboral y cumpla con lo que decía cuando estaba en la oposición». «Si el presidente del Gobierno es contrario a dicha legislación, lo que tiene que hacer es plantear su derogación y poner a prueba al resto de partidos para ver si es verdad que están en contra de la reforma», indicó el secretario general de ELA, para añadir a continuación que «tenemos muchísimas dudas de que estén en contra».

Igeregi valoró de forma positiva que el Gobierno pretenda devolver a los convenios sectoriales la prioridad que tenían sobre los de empresa. «Sería una buena noticia siempre y cuando el convenio estatal de referencia no sea un acuerdo que prevé, como en el caso de Restauración Colectiva, salarios de 11.000 euros, porque supone dar por buena la precariedad».