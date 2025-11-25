Los arrantzales consiguen incrementar la cuota de atún rojo en un 17%

La 29ª reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), celebrada en Sevilla, se cerró con una noticia clave para ... la flota española: el incremento de las posibilidades de pesca de atún rojo para el periodo 2026-2028. El nuevo reparto de totales admisibles de captura (TAC) se tradujo, en el caso de España, en un aumento de alrededor del 17 % de su cuota nacional, consolidando así la senda de recuperación de esta pesquería emblemática del Atlántico y el Mediterráneo. El presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Norberto Emazabel, mostró su satisfacción por este logro «aunque todo queda pendiente del reparto a las flotas en el seno de la UE y también a nivel estatal».

Tras largas e intensas negociaciones, los 52 miembros de ICCAT acordaron fijar el TAC del atún rojo del Atlántico oriental y Mediterráneo en 48.403 toneladas anuales para 2026-2028, lo que supone un incremento del 19,3 % respecto al periodo anterior. En el Atlántico occidental, el TAC se situó en 3.081,6 toneladas, con una subida del 13 %. Sobre esta base, la cuota correspondiente a España experimentará un aumento aproximado del 17 %, que el sector confía en poder traducir en estabilidad para la flota y más actividad en las almadrabas, el cerco y el resto de artes autorizadas.

Veinte años después de que Sevilla acogiera las decisiones que marcaron el punto de inflexión en la conservación del atún rojo —con fuertes recortes, cierres y planes de recuperación—, la ciudad andaluza volvió a ser escenario de un capítulo decisivo en la gobernanza de esta especie. La Comisión evaluó los resultados del plan de trabajo de 2025, revisó el grado de cumplimiento de las medidas en vigor y adoptó un paquete de nuevas recomendaciones y resoluciones para túnidos y especies afines del Atlántico.

El incremento de los TAC se basó en las últimas evaluaciones científicas, que confirman que las poblaciones de atún rojo se encuentran en mejor estado que hace dos décadas, después de años de estrictos controles, reducción de esfuerzos y mejora de los sistemas de seguimiento. Sobre esa base, los estados parte defendieron la posibilidad de «recuperar renta pesquera» sin comprometer la sostenibilidad del recurso, introduciendo al mismo tiempo salvaguardas para evitar regresar a escenarios de sobrepesca.

Además del aumento del TAC, ICCAT aprobó nuevas asignaciones de cuota y dio luz verde a un proyecto piloto para evaluar las condiciones de pesca y cría de atún rojo (Thunnus thynnus) y rabil (Thunnus albacares) en la zona FAO 34.1 (aguas de Canarias). Como se recordará la empresa Balfegó ha establecido entre Zumaia y Getartia una planta piloto de engorde de atún.El objetivo es recabar información que permita valorar el eventual desarrollo futuro de actividades de engorde y acuicultura en ese ámbito, bajo estricta supervisión internacional.

El acuerdo de Sevilla no se limitó al atún rojo. La Comisión adoptó también un procedimiento de ordenación para el listado del Atlántico occidental, fijando un TAC constante de 30.844 toneladas para 2026-2028, la primera vez que se aplica una herramienta de este tipo a esta especie tropical. En materia de tiburones, y siguiendo las recomendaciones científicas, se estableció un objetivo de mortalidad máxima de 1.000 toneladas para el marrajo dientuso del Atlántico sur y se reforzaron las medidas de protección para especies vulnerables como el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) y el jaquetón blanco (Carcharodon carcharias), cuya retención a bordo, transbordo o desembarque queda prohibida cuando se capturen en relación con pesquerías reguladas por ICCAT.

El Comité de Cumplimiento (COC) revisó el grado de aplicación de las normas por parte de las Partes contratantes y entidades colaboradoras y propuso medidas de respuesta para mejorar el cumplimiento. La Comisión acordó, además, iniciar una reforma del funcionamiento del propio COC para aumentar su eficacia y seguir reforzando el sistema de seguimiento, control y vigilancia, consolidando la recomendación sobre medidas del Estado rector del puerto frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y actualizando el Registro de buques autorizados a operar en la zona del Convenio.

En el plano institucional, la reunión sirvió también para renovar la presidencia de ICCAT. La marroquí Zakia Driouich fue elegida nueva presidenta de la Comisión, en sustitución del español Ernesto Penas Lado (Unión Europea, España), a quien se agradecieron sus cuatro años al frente del organismo. Penas Lado continuará vinculado a ICCAT como segundo vicepresidente, mientras que el representante de Curazao, Ramon Chong, asumirá la primera vicepresidencia.

Para el sector español, el resultado de Sevilla combina dos elementos valorados como esenciales: por un lado, el reconocimiento al esfuerzo realizado durante años en materia de control, selectividad y reducción de capacidad; por otro, un aumento de las posibilidades de pesca, cifrado en torno al 17 % de cuota adicional para España, que aporta margen para planificar campañas, mantener empleo y reforzar las inversiones en puertos y plantas de transformación.

Las organizaciones conservacionistas, por su parte, seguirán muy atentas a la aplicación real de las nuevas medidas. Recuerdan que el atún rojo es un símbolo de la capacidad de recuperación de los recursos marinos cuando se aplican decisiones basadas en la ciencia, pero advierten de que la presión sobre la especie sigue siendo alta y de que cualquier relajación en los controles podría comprometer los avances logrados.

Con el acuerdo de Sevilla, ICCAT trata de consolidar ese delicado equilibrio entre aprovechamiento económico y conservación. Para España, el incremento del 17 % de su cuota supone un balón de oxígeno para una de sus pesquerías más emblemáticas; para la comunidad internacional, un test de hasta dónde es posible compatibilizar la recuperación de rentas pesqueras con la obligación de mantener el atún rojo como una historia de éxito y no como un nuevo caso de sobreexplotación en el Atlántico y el Mediterráneo.