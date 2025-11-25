Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de lonja de Pasaia. Arizmendi

Los arrantzales consiguen incrementar la cuota de atún rojo en un 17%

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico aprobó un aumento de los TAC del atún rojo para 2026-2028, lo que permitirá a la flota española disponer de alrededor de un 17 % más de cuota en el próximo trienio

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:12

Comenta

La 29ª reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), celebrada en Sevilla, se cerró con una noticia clave para ... la flota española: el incremento de las posibilidades de pesca de atún rojo para el periodo 2026-2028. El nuevo reparto de totales admisibles de captura (TAC) se tradujo, en el caso de España, en un aumento de alrededor del 17 % de su cuota nacional, consolidando así la senda de recuperación de esta pesquería emblemática del Atlántico y el Mediterráneo. El presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Norberto Emazabel, mostró su satisfacción por este logro «aunque todo queda pendiente del reparto a las flotas en el seno de la UE y también a nivel estatal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  7. 7 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»
  8. 8

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  9. 9

    «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»
  10. 10

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los arrantzales consiguen incrementar la cuota de atún rojo en un 17%

Los arrantzales consiguen incrementar la cuota de atún rojo en un 17%