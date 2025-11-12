Arranca con 65 millones para este año el nuevo fondo público Indartuz

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, anunció ayer que el Gobierno Vasco ha autorizado la inyección de los primeros 65 millones de ... euros en el fondo Indartuz, uno de los siete nuevos instrumentos financieros estratégicos que forman parte del plan de inversiones transformacionales 'Euskadi Eraldatuz 2030'.

Un plan ligado a la llamada Alianza Financiera Vasca, con la que se prevén movilizar 4.000 millones de euros para fortalecer el corpus industrial y empresarial de Euskadi desde los ámbitos público y privado; este último aportaría 3.000 millones mientras el grueso de los otros 1.000 se canalizarían, precisamente, desde los fondos Indartuz y Finkatuz.

«Con Indartuz Kapitala S. A., el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con una Euskadi mas competitiva y mas cohesionada. Damos así un paso decisivo para impulsar el arraigo de nuestro tejido productivo», añadió d'Anjou. El fondo está concebido, apuntó, para la inversión directa en proyectos transformadores. Pero, matizó, podrá también invertir en empresas y proyectos de manera indirecta, mediante la participación en otros fondos en lo que se conoce como un 'fondo de fondos', una auténtica novedad en la política financiera pública vasca.

El Indartuz no es el único vehículo inversor de nueva creación puesto en marcha por el gabinete de Imanol Pradales en el capítulo de reforzar los instrumentos con los que apoyar al tejido empresarial. Así, surgirán otras iniciativas como dos nuevos fondos de capital riesgo para 'start up', nueva industria y sectores emergentes, para los que se prevé una dotación de 100 millones en total.

El nuevo vehículo Indartuz, apuntó el consejero, será gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas, lo que garantiza un manejo «eficiente y ágil», dijo.

D'Anjou adelantó que Indartuz (cuyo presupuesto llegará a 400 millones) dispondrá de programas de deuda flexible, escalabilidad para que las empresas ganen tamaño, inversión en infraestructuras de futuro y financiación para las transiciones social, digital y medioambiental. El Gobierno Vasco no descarta cerrar ya este mismo año 2025 alguna operación.