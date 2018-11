La amenaza de la desaceleración preocupa a los empresarios La ministra asume que existen riesgos, como el 'Brexit' o la política monetaria de EE UU, que está impactando en mercados emergentes F. S. SAN SEBASTIÁN. Martes, 13 noviembre 2018, 08:46

¿Desaceleración? ¿Recesión? ¿Pintan bastos para la economía mundial? ¿Estamos ante una falsa alarma? La sombra de una nueva crisis preocupa a los empresarios, tal y como quedó de manifiesto en las preguntas realizadas a la ministra durante el coloquio. Previamente, el presidente de Laboral Kutxa, Txomin García, se mostró explícito respecto a este temor. «Los años 2016 y 2017 fueron muy positivos para la economía mundial, pero ahora entramos en una nueva fase más compleja. Estados Unidos crece a ritmos del 3%, mientras que la zona euro languidece a ritmos anuales del 1%». Además, indicó que las tensiones entre Estados Unidos y China tendrán efectos sobre el precio del petróleo y la evolución del comercio mundial. «La consecuencia esperable es la desaceleración», concluyó.

José María Bergaretxe, presidente de DV, indicó por su parte que el contexto político español también proyecta sombras. «Resulta muy difícil garantizar mayorías parlamentarias sólidas. Por tanto, constituye un lógico motivo de preocupación determinar si será posible sacar adelante unos presupuestos sometidos a la supervisión comunitaria».

Al mismo tiempo -subrayó Bergareche- en un contexto de «previsible desaceleración, supone un motivo de intranquilidad añadida comprobar cuál puede ser la evolución de indicadores como el déficit público - cuya cifra es la mayor respecto al PIB de toda la UE-, el empleo las cuentas de la Seguridad Social. Todo ello en conjunción con algunos anuncios del Gobierno en relación a una previsible subida de impuestos o al incremento en las cotizaciones máximas. Las cuentas públicas se moverán además en un previsible escenario de subida de tipos».

Por su parte, José Luis Perelli, presidente de EY en España, también indicó la necesidad de que haya «estabilidad política», al tiempo que destacó el dinamismo de la economía vasca.

Predicción «complicada»

La ministra respondió a los temores planteados que realizar predicciones es «complicado». No obstante, indicó que en los foros económicos internacionales existe un consenso acerca de los riesgos que se vislumbran, «como una salida desordenada del Reino Unido de la UE». Calviño señaló que otro peligro reside en la inestabilidad financiera. «Debido al cambio de la política monetaria de Estados Unidos, determinados mercados emergentes padecen esta situación». Además, subrayó la ministra, la estabilidad financiera en la zona euro «es clave para nosotros».

Calviño hizo referencia al cambio de signo de la política monetaria. «Una situación de tipos negativa no es deseable a largo plazo, tenemos que ir normalizándola. Me consta que el BCE lo está planificando de manera que no ponga en riesgo el crecimiento».