Amancio Ortega se convierte de nuevo en casero de Amazon tras comprar un inmueble en Vancouver por 680 millones

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, continúa con sus inversiones inmobiliarias en Canadá tras comprar un edificio de oficinas en Vancouver, alquilado a Amazon, por un importe de 1.100 millones de dólares canadienses (680 millones de euros), según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

En concreto, la transacción, adelantada por 'Green Street News', es una de las mayores realizadas en Canadá, dónde Ortega ya posee cinco activos, uno de ellos el rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto -sede de Royal Bank, la principal entidad financiera de Canadá, que adquirió en 2022 por unos 840 millones de euros.

El último edificio que pasa a formar parte de la cartera de Pontegadea en Canadá es el denominado 'The Post', propiedad hasta ahora de QuadReal Property Group y ubicado en el centro de Vancouver. Se trata de un complejo de torres, una de ellas de 22 pisos y la otra de 19.

Al margen de Amazon, el edificio alberga otros inquilinos como Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks.

La compra de este inmueble por parte de Ortega se produce después de adquirir tras el verano en Reino Unido un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras (92 millones de euros).

Con anterioridad, el fundador de Inditex cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

La compra en Reino Unido, Miami y Vancouver (Canadá) se suman a la reciente adquisición de un hotel en París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. El hotel está localizado en un edificio histórico en el centro de la capital gala, y fue adquirido por Derby Hoteles en 2007 por 75 millones de euros.

A primeros del mes de septiembre, también adquirió el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por valor de 85 millones de euros.

Además, el vehículo inversor de Ortega cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, a Blackstone por 284 millones de dólares (250 millones de euros), lo que la convertiría en la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones.

Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

En concreto, Ortega ha ingresado este año 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 2.845 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado, cuando disparó la retribución un 28%.

De este modo, el fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

