Amaia Zurutuza: «Este premio es un aliciente para nuestro negocio» Directora científica Graphenea Con su actividad, la 'startup' favorece el atractivo de Donostia para la atracción y retorno del talento

Fundada en 2010 por Jesús de la Fuente, Graphenea se ha convertido en uno de los proveedores más grandes del mundo de grafeno, una sustancia compuesta por carbono puro que puede utilizarse para fabricar aviones, satélites espaciales y automóviles. Emplea a 24 personas y exporta materiales a 60 países, manteniendo una estrecha relación con los principales científicos del mundo.

-Este premio es un reconocimiento e imagino que también un aliciente para su empresa.

-Por supuesto. Nuestro negocio es complicado, porque vendemos material a investigadores que pueden estar en la universidad, centros tecnológicos o empresas. Aún no hay aplicaciones industriales y eso conlleva que nuestro mercado sea pequeño. No es fácil sobrevivir en un mercado de esa dimensión, aunque no hay muchos competidores.

-A pesar del tamaño del mercado, su empresa exporta material a 60 países. ¿Planean abrir alguna sede en el exterior?

-Hemos abierto, de momento, una oficina en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Exportamos grafeno a ese país, a varios lugares de Europa y a Japón.

-Graphenea nace ligada al ámbito de la innovación y la innovación, a su vez, está destinada a ser clave. ¿Cómo la trabajan en su organigrama interno?

-La investigación y la innovación están muy ligadas y más, en el caso de Graphenea. Quizás en mercados más maduros, la innovación tiene otras connotaciones. En el caso del grafeno, un mundo en el que está todo por descubrir, cualquier cosa que se hace es innovar.

-En un campo tan puntero, ¿juega un papel importante la atracción de talento profesional?

-Sí, es importante. La primera persona a la que contrató la empresa fui yo, que estaba en Escocia trabajando. Las dos últimas incorporaciones de la empresa también son personas que han tenido una trayectoria profesional en otros países: un chico de Valencia que se había ido a Austria y una chica de Bilbao que estaba trabajando en Estados Unidos.