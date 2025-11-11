Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Directivos y trabajadores de Alcampo posan junto a la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, tras el acto de este martes en el interior del hipermercado del centro comercial Txingudi. DV

Alcampo Irun invierte 8 millones en reformar sus instalaciones

El hipermercado del centro comercial Txingudi, inaugurado en 1997 y que emplea a 260 personas, ofrece a los clientes un espacio «más cómodo, local, eficiente y sostenible, al tiempo que apuesta por el producto local y fresco

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

Irun

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:03

Alcampo Irun está de gala. El hipermercado del centro comercial Txingudi, que abrió sus puertas en 1997 y que actualmente emplea a 260 personas, ha ... invertido 8 millones de euros en reformar sus instalaciones. La remodelación tiene como objetivo ofrecer a los clientes un espacio de compra «más cómodo, local, eficiente y sostenible, reforzando el compromiso de la compañía con la ciudad y su entorno». Todo ello apostando por un producto «local, fresco y de calidad».

