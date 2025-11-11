Alcampo Irun invierte 8 millones en reformar sus instalaciones

Alcampo Irun está de gala. El hipermercado del centro comercial Txingudi, que abrió sus puertas en 1997 y que actualmente emplea a 260 personas, ha ... invertido 8 millones de euros en reformar sus instalaciones. La remodelación tiene como objetivo ofrecer a los clientes un espacio de compra «más cómodo, local, eficiente y sostenible, reforzando el compromiso de la compañía con la ciudad y su entorno». Todo ello apostando por un producto «local, fresco y de calidad».

Directivos de Alcampo han realizado este martes un recorrido por el interior de sus instalaciones acompañados por la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, representantes institucionales y colaboradores del centro. El acto protocolario ha incluido una recepción de autoridades, un recorrido por las nuevas instalaciones, intervenciones ante los medios de comunicación y un aperitivo donde el protagonismo lo ha adquirido una enorme tarta preparada ara celebrar la reinauguración.

El hipermercado Alcampo Irun ha mantenido desde sus inicios un «firme propósito» de contribuir al desarrollo económico y social del municipio. Además, dada su posición estratégica muy cerca la muga, numerosos clientes de Iparralde acuden cada día a hacer la compra a este hipermercado, tal y como hemos podido comprobar este martes en un simple paseo por las diferentes de comida y bebida.

En su discurso ante los medios de comunicación, la alcaldesa Laborda ha subrayado el compromiso de la cadena con la modernización y la eficiencia energética, remarcando la apuesta por el kilómetro cero y el impulso a los productores locales. La renovación de la zona de productos frescos ha sido señalada como clave para fomentar el consumo responsable y acercar la riqueza de la tierra a la clientela habitual del establecimiento. «La renovación de esta zona de productos frescos es sin duda un respaldo claro por el kilómetro cero, por la economía de proximidad que impulsa a los productores de aquí», afirmó Laborda.​

Cristina Laborda ha afirmado que la reforma y la inversión consolidan a Alcampo como la mayor superficie comercial de la ciudad y un referente en el consumo de la comarca. Los 16.000 metros cuadrados renovados y la «perfecta simbiosis» del hipermercado con el parque comercial Txingudi refuerzan la posición de Irun como un espacio atractivo, dinámico y con proyección de futuro. «Sigue siendo un centro fundamental para toda esa clientela que se acerca a Irun, que cada vez es más diversa, que viene del otro lado de la muga, de los que vivimos aquí, de quienes los visitan y que saben que en Alcampo tenemos un producto de calidad», concluyó la alcaldesa.​

Al finalizar el acto, los directivos y trabajadores de Alcampo Irun han posado junto a alcaldesa irundarra en una foto de familia. Posteriormente, se ha degustado una colosal tarta realizada para la ocasión junto a invitados, trabajadores y clientes.