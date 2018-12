Álava admite que ha rechazado varias propuestas sobre la nueva Ley de Aportaciones

El diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró ayer que Gobierno y diputaciones seguirán trabajando para tratar de definir una reforma consensuada de la Ley de Aportaciones. El Ejecutivo alavés, admitió González, ha rechazado ya varias propuestas realizadas hasta ahora en esta materia, «al considerar que perjudicaban al territorio».

González reconoció esta falta de consenso, que ha impedido que se cumplan las previsiones de aprobar un borrador antes de fin de año, aunque aseguró que los contactos «no se pararán» estos días con el fin de lograrlo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados, el máximo responsable de la Diputación alavesa reconoció que desde la perspectiva de Álava «todavía no hay una propuesta que responda a los intereses del territorio».

«Llevamos mucho tiempo trabajando en esta materia» y «vamos a seguir haciéndolo para que llegue esa propuesta consensuada cuanto antes», aseguró, al tiempo que reconoció que la Diputación no aceptará una iniciativa «que no afronte de manera equilibrada la situación real de cada territorio y lo que debe aportar en función de su realidad económica». «La ley tiene que establecer una fórmula para que se aporte de acuerdo con la realidad económica, pero también una garantía por si acaso esa fórmula no funciona de manera correcta», expuso el diputado, que aclaró que ya existe el Fondo General de Ajuste para garantizar una aportación equilibrada de cada territorio, que se ha aplicado desde 2015 y que, según González, ha evitado que desde esa fecha Álava se haya visto perjudicada.

El PP, en una nota, opinó lo contrario y recriminó que en «todos estos años Álava ha estado perdiendo y pagando de más». Los populares consideran que el retraso en la reforma de la ley es «una humillación» a los alaveses frente a la que el Gobierno foral «en estos cuatro años no ha hecho nada».