Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
RC

Alarmas en el chocolate: su escalada de precios lo sitúan en el 'top ten' de los más robados

Los 'súper' se protegen frente a la ola de hurtos en productos de consumo cotidiano que se han convertido en un lujo para las familias

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

La subida del precio de los alimentos no solo tiene su reflejo en el bolsillo del consumidor. También en las cuentas de los supermercados ... que los venden. Y no solo en términos de ingresos. El repunte experimentado por determinados productos se ha convertido en un auténtico reclamo para los amigos de lo ajeno. No hablamos de grandes bandas organizadas, sino de personas individuales que buscan acceso, sin pagar, a productos cotidianos que ya no pueden formar parte de su cesta de la compra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5 La nueva aventura de Loreak Mendian
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  8. 8

    La cesta de la compra sube un 39% desde la pandemia en Gipuzkoa, el doble que los salarios
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    50 años de la primera diablura de López Ufarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alarmas en el chocolate: su escalada de precios lo sitúan en el 'top ten' de los más robados

Alarmas en el chocolate: su escalada de precios lo sitúan en el &#039;top ten&#039; de los más robados