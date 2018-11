Aitor Orena: «No se puede ahogar a impuestos ni a los ciudadanos ni a las empresas» Aitor Orena posa en la terraza del edificio de la Cámara de Gipuzkoa, donde tiene su sede Cialt. / MIKEL FRAILE Doctor en Derecho Tributario El exdirector de Política Fiscal y Financiera del fisco guipuzcoano atribuye a lo confuso de la ley el vaivén legal en el impuesto a las hipotecas JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 19 noviembre 2018, 06:42

Aitor Orena Domínguez (Zumaia, 1972), atesora una enorme experiencia en materia tributaria. Hoy consultor en la materia en el despacho donostiarra Cialt y profesor en la facultad de Derecho de la UPV, el experto fue también director general de Política Fiscal y Financiera de la Hacienda de Gipuzkoa hace tres legislaturas. En un análisis panorámico de la situación, Orena aboga por no perder de vista que la fiscalidad se puede manejar más allá de la vertiente meramente recaudatoria, achaca a una ley demasiado enrevesada el reciente lío del impuesto a las hipotecas (el AJD) y reconoce que al ciudadano le queda un poco 'grande' el maremágnum legal ligado a sus impuestos.

-¿El problema de la crisis del impuesto a las hipotecas es que la ley tributaria no se entiende o es de los tribunales?

-El problema surgió con una normativa confusa. La Ley establecía que el sujeto pasivo era aquel en cuyo interés se constituyera la hipoteca. Sin embargo, el reglamento especificaba para el caso de préstamos con garantía hipotecaria que el sujeto pasivo era el prestatario (cliente), aunque parece que la garantía hipotecaria se constituye en beneficio del banco. Tanto la Administración, como los Tribunales han venido manteniendo durante muchos años el criterio de que el impuesto lo debía pagar el cliente. En octubre, el Tribunal Supremo cambió radicalmente este criterio y dictaminó que debía pagarlo el banco; y en noviembre, el mismo Tribunal volvió al criterio inicial. El problema nace de una normativa confusa que genera conflictividad durante muchos años y que, cuando el Tribunal Supremo intenta zanjar definitivamente, en lugar de aclarar el asunto, lo que hace es organizar un lío monumental.

-Si ahora el Gobierno ha cambiado la ley para que abonen los bancos el AJD, ¿durante 20 años se ha engañado al consumidor?

-No se trata de engañar al consumidor. El legislador puede configurar el impuesto como estime conveniente. No obstante, el impuesto debe gravar la capacidad económica que se pone de manifiesto en cada operación. En el AJD, el Gobierno, cuando aprobó el reglamento, interpretó que la capacidad económica que había que gravar era la del cliente que garantizaba el préstamo con sus bienes. Obviamente, como se ha evidenciado estos días, esto es muy discutible. De hecho, el propio Gobierno ha decidido modificar el criterio anterior y declarar que debe pagar el prestamista, a quien beneficia la constitución de la hipoteca.

-¿Cree que las leyes tributarias ofrecen, en general, seguridad jurídica? ¿El ciudadano de a pie está indefenso dada su complejidad?

-La realidad va muy rápido y cada vez hay más legislación, más contestaciones a consultas o más jurisprudencia, que exigen estar al corriente de todo ello. El asesoramiento fiscal se ha vuelto muy casuístico y personalizado, para cada persona se requiere un traje a medida. Es difícil decirle sí o no de primeras a un cliente sin estudiar bien el asunto. Las normas tributarias son cada vez más complejas. Un ciudadano corriente no puede abarcar todas las que le son aplicables. Por otra parte, en la relación con Hacienda, es ésta la que aplica directamente las normas según su propio criterio. Si el contribuyente no está de acuerdo se ve obligado a emprender un largo y costoso camino de recursos y reclamaciones para conseguir que los tribunales se pronuncien. Evidentemente, estos cambios de criterio, tanto de los Tribunales, como del Gobierno, no fomentan la seguridad jurídica de los contribuyentes.

-Hacienda ha perdido en los últimos años varias sentencias. Céntimo sanitario, declaraciones paralelas a los transportistas, plusvalías municipales... Pero en muchas ocasiones se resiste a devolver el dinero a los afectados...

-Algunos casos se ganan y otros se pierden. La cuestión radica en utilizar adecuadamente los mecanismos que nos ofrece la normativa (recursos ordinarios, extraordinarios, procedimientos especiales de revisión, ... ) para hacer el mejor uso posible de la jurisprudencia. Se trata de una materia muy compleja que requiere una gran especialización.

-¿Hay que subir impuestos como plantea el Gobierno central?

-La subida de impuestos no es la solución. Lo que es necesario es contar con unos ingresos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos y para cumplir los compromisos en materia de déficit. Para esto, en primer lugar, hay que exigir a la Administración la máxima eficiencia en el destino de los fondos del presupuesto. Además, desde el lado de los ingresos, hay dos vías para incrementarlos, aumentar la actividad económica del país para que se genere más renta y aumente la recaudación o subir la presión fiscal. En los años de la crisis ha bajado la recaudación por la caída de la actividad y los distintos gobiernos se han visto obligados a aumentar la presión fiscal para tratar de que el déficit no se desbocara. En este momento, es muy importante que la fiscalidad colabore en la consolidación de la recuperación económica. Esto no significa bajar los impuestos, pero sí buscar fuentes de ingresos que interfieran lo menos posible en la actividad económica. No se puede ahogar a base de impuestos ni al ciudadano ni a las empresas. Dicho esto, lo que más demanda el sector empresarial no es tanto una bajada sino seguridad jurídica. No hay que olvidar que la empresa genera riqueza y que sin empresas no hay trabajadores. Por otro lado, todavía no se han alcanzado las cifras de recaudación tributaria de antes de la crisis, aunque la sensación del contribuyente es que paga cada día más impuestos.

-¿Cambiaría algún impuesto?

-No se trata de focalizar la atención en unos impuestos concretos, sino de examinar el sistema impositivo en su conjunto y, a partir de ahí, adoptar medidas para consolidar la recuperación económica.

Seguidismo

- ¿Cree que Euskadi está perdiendo iniciativa en fiscalidad y sigue cada vez más al Gobierno? ¿Hacemos seguidismo de Madrid?

-Debemos de partir del hecho de que la sociedad no es estática, la nueva realidad social, los cambios que ocurren en la misma son los mismos tanto para Europa, para el Estado como para los tres Territorios Históricos. De ahí que las normativas tributarias sean en muchas ocasiones similares. Cada administración tributaria, mediante el poder legislativo correspondiente, tendrá que amoldarse y legislar ante esos nuevos contextos en función de sus características y de las de sus obligados tributarios. Por otro lado, una vez superada la desagradable experiencia de las ayudas de Estado o las controversias relacionadas con el tipo del Impuesto sobre Sociedades, no debemos perder de vista que el principio de armonización fiscal previsto en el Concierto Económico, establece unos límites, si bien no tan precisos como exigiría el principio de seguridad jurídica. Y todo ello sin perder de vista que cada vez más es Europa la que marca las pautas. No veo seguidismo, sino libertad para analizar cómo actúan los demás y hacer luego lo que nos parezca mejor.

-¿La última reforma de Sociedades en Gipuzkoa ha perjudicado o beneficiado a las pymes?

-La política fiscal no ha de entenderse única y exclusivamente como un medio para recaudar tributos. El sistema tributario no deja de ser un instrumento más, una herramienta de la que disponen las Administraciones para llevar a cabo una serie de políticas, que pueden ser dirigidas a la consolidación de la recuperación e incentivadoras de la actividad. En este sentido, la reforma ha introducido aspectos positivos (emprendizaje, I+D+i, capitalización, ...). Sin embargo, en ocasiones su aplicación práctica resulta muy compleja. Hay aspectos de la reforma que no ofrecen la suficiente seguridad jurídica. Y numerosos puntos confusos que generan discrepancias interpretativas entre Hacienda y los contribuyentes. Las empresas prefieren la seguridad jurídica a modificaciones en el tipo o incentivos fiscales.

-¿Alguno de esos puntos negros?

-El artículo 64. bis, relativo al comercio de deducciones a la inversión en I+D cuando la realiza una empresa pequeña que la necesita pero que no va a poder aplicárselas al carecer de beneficios. Las empresas no se atreven a hacerlas.

-¿Qué opina de la eliminación en su momento del escudo fiscal en el Impuesto sobre la Riqueza, hoy recuperado?

-Me pareció mal su eliminación. Si tenemos que hacer frente a los tributos en función de nuestra capacidad económica, no me parece que sea lo más acertado. Los tributos que paga una persona no pueden entenderse como compartimentos estancos, ya que al final se van a tener que pagar en función de las rentas que obtenga. ¿Si no tengo rentas cómo voy a pagar Patrimonio?

-¿Aquella eliminación pudo ser inconstitucional, por conducir a un eventual impuesto confiscador...?

-La casuística es enorme. Durante los años en los que se eliminó hubo algunos contribuyentes que se vieron obligados a pagar una cuota anual que superaba sus ingresos de todo el año. Entiendo que en estos casos es claro el carácter confiscatorio. Aunque este es un caso extremo, establecer el límite de que una persona física no destine más del 65% de sus ingresos a pagar el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio parece más que razonable.