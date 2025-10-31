El foro 'Invertir para Vivir' reúne en DV Gunea a expertos financieros que ofrecen las claves para dar con los activos que puedan revalorizar tus ahorros para controlar tus finanzas con criterio y visión de futuro.

No todos pueden hacerlo. Obviamente. Ahorrar es un privilegio de quienes pueden organizar su economía gracias a que sus ingresos les permiten ir más allá de la cobertura de sus gastos cotidianos. Pero quien puede hacerlo se encuentra ante un dilema evidente: mantener los ahorros o invertirlos.

El foro 'Invertir para Vivir' que tuvo lugar en DV Gunea y que fue organizado por El Diario Vasco y BESTINVER -la gestora independiente de fondos de inversión que acaba de aterrizar en la avenida de la Libertad de Donostia- no solo respondió de forma contundente a esta pregunta, sino que además ofreció las claves para lanzarse a invertir.

El encuentro, dirigido por el periodista de El Diario Vasco Imanol Lizasoain, se cimentó sobre una mesa redonda en la que Rafael Amil, director de Negocio de BESTINVER; Antxon Elósegui, socio de ORIENTA Wealth; Javier García, responsable de Ventas para BlackRock en España, Portugal y Andorra; y Eduardo Malagón, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la EHU, ofrecieron sus impresiones sobre cuestiones como la situación financiera actual, la irrupción de las criptomonedas, la inversión en nuevas tecnologías o las mejores fórmulas para invertir y dar tus primeros pasos en este mundo.

La respuesta que ofrecieron, la clave sobre la que pivotó todo el debate, fue la recomendación de invertir. La verbalizó Javier García: «Ahorrar no es suficiente, vamos a tener que invertir». Y va a ser necesario para evitar que lo ahorrado pierda poder adquisitivo con el tiempo, para que esas inversiones puedan producir retornos a largo plazo y para maximizar los objetivos financieros. «La inflación es un pequeño ladrón que te quita poder adquisitivo y por eso es necesario empezar cuanto antes con el ahorro y la inversión y ser constante», añadió Rafael Amil dirigiéndose a los jóvenes ahorradores.

Una vez resuelto el primer gran interrogante de la mañana, llegó el segundo: ¿Es buen momento para invertir? ¿Dónde y cómo debo hacerlo?: «BESTINVER es una casa en la que siempre pensamos en la inversión a largo plazo y pensando en el largo plazo, lo primero que miramos es la macroeconomía, pero miramos más a las compañías». Asegura Amil que ha observado cómo «los inversores cada vez piensan más en el largo plazo» y que los episodios que han sacudido la geopolítica mundial en los últimos tiempos, que han sido muchos e importantes, no han tenido una incidencia proporcional en la desinversión. Durante esta primera fase del coloquio, Antxon Elósegui quiso también quitar a los posibles inversores el miedo por el contexto geopolítico: «Tenemos varias guerras en el mundo, una preocupación generalizada por cinco o seis líderes que gobiernan el mundo y muchas incertidumbres, pero el mercado financiero está ignorando esa realidad».

Mucho más importante que el momento es para el socio de ORIENTA Wealth «definir el rumbo de la inversión y ser coherente y perseverante con él. Marcarte un objetivo con un componente medioplacista y convivir con las marejadas manteniéndote en la senda de la inversión».

Javier García añadió más contexto sobre el momento actual: «Debemos reconocer y entender que el momento del crecimiento constante y la inflación controlada ha llegado a su fin. Hemos arrancado un nuevo régimen con una volatilidad más alta y una inflación y unos tipos más altos. Esto supone un reto que nos va a hacer revisar nuestros activos y ser más tácticos».

Eduardo Malagón, profesor de la EHU, ofreció una visión más académica y más cercana al pequeño ahorrador: «Ha habido muchos acontecimientos que generan incertidumbre, pero hay que vivir con ella y lo mejor para afrontar esta complejidad es apostar por la diversidad. Si tenemos todos los huevos en la misma cesta, se nos romperán si se nos caen».

En cualquier caso, la conclusión de los cuatro contertulios fue unánime: «Nunca es mal momento para invertir. Y este, obviamente, tampoco lo es».

Probablemente, entre el público de DV Gunea se encontraban varias personas planteándose entrar en el mundo del inversionismo. «El primer consejo es que nunca es tarde para empezar. De hecho, es muy importante para los jóvenes. Incluso para los que aún no tienen la mayoría de edad: es muy positivo que los padres hagan alguna aportación a un fondo, dado que de esa manera se les traslada cierta educación financiera», aconsejó Amil. Se trata de «poner a trabajar al dinero cuanto antes porque no podemos olvidar el gran daño que hace la inflación».

En esos primeros pasos como inversor, para Javier García es muy importante «tener claro cuál es el objetivo, el horizonte temporal y el riesgo que debes asumir. Estamos en un momento crítico, en el que con ahorrar no va a ser suficiente y la evidencia demuestra que una inversión a largo plazo es la mejor estrategia».

Generar un millón

Eduardo Malagón quiso lanzar una reflexión como padre: «Cuando empiezan a ganar dinero deben tener cuidado. Si lo tienen todo en la cuenta se lo gastan todo, por eso es importante calcular los gastos y desde la primera nómina tener 100, 150 o 200 euros mensuales reservados para sentar las bases de un proceso de ahorro o inversión. Es algo que les puede venir bien para la entrada de un piso, por ejemplo. Para ello sería importante un fondo que tenga liquidez y que se pueda recuperar con facilidad». Aquí Javier García lanzó un cálculo más que interesante: «Si a los 25 años hubiéramos empezado a invertir 150 euros mensuales en la jubilación, podríamos acumular cerca de un millón de euros gracias al interés compuesto». Por eso, Rafael Amil quiso insistir en que no hace falta tener una fortuna para invertir: «Nosotros bajamos el mínimo a 100 euros para facilitar el ahorro a todo tipo de público y a la gente joven. Lo importante es marcarse un objetivo temporal».

Las criptomonedas

Las criptomonedas han irrumpido con fuerza en el mercado financiero. Es un nuevo mundo que abre miles de posibilidades, pero en muchos casos generan desconfianza, como todo lo nuevo. ¿Está justificada? «No deja de ser un activo especulativo. En BESTINVER no estamos en ello, pero estamos muy pendientes de cómo evolucionan y recabando información», dice Amil. Esa cautela parece la línea a seguir, pero sin darles la espalda, obviamente: «Las criptomonedas no las tocas, no las ves... no suena bien. Pero la industria de la inversión tiene que ser responsable a la hora de integrar todo lo ajeno que pueda ayudar al ámbito de la inversión. Es como la inteligencia artificial. Nadie está a favor o en contra, sino tratando de buscar la manera de gestionarla para que responda a nuestras necesidades», añadió Elósegui, que tiene claro que «de igual manera que digo sí a las criptomonedas, digo que hay que tener cuidado porque hay un tratamiento especulativo».

Otra de las grandes novedades del mercado financiero la representan la inteligencia artificial y las nuevas aplicaciones: «El concepto herramienta lo dice todo. Es algo que se necesita para hacer un arreglo y estas aplicaciones son herramientas, es decir, un medio para conseguir un objetivo, en este caso de inversión». Asegura que ven esta irrupción con «naturalidad», pero ojo: «Informarse no es tan difícil», recuerda, poniendo el acento en que existe una CNMV que regula los servicios de inversión y cuya validación hay que buscar cada vez que se acude a una nueva aplicación o a un nuevo fondo.

Otro síntoma que debe hacer saltar las alarmas es la rentabilidad: «Si cuando todos te están dando un 2 % de rentabilidad, alguien te ofrece un 8 % y te dice que es sin riesgo, háztelo mirar». Amil recordó que «tenemos un buen regulador» en la CNMV, pero «hay que estar atentos y desconfiar de productos y cosas raras. Debemos chequear siempre la entidad que está detrás porque luego vienen los disgustos».

La diferencia entre invertir y jugar En esto de la inversión, como en todas partes, hay a quien le gusta la música clásica y a quien le gusta el rock and roll. Los expertos de la mesa redonda los diferencian como gente a la que le gusta jugar y gente a la que le gusta invertir. Apostar por una especulación activa es más parecido a «jugar en Reta» que a invertir, pero hay quien lo hace. Lo explicó bien Antxon Elósegui: «Hay que pensar en el momento vital de cada uno. En la gente joven hay ardor de juventud y muchas veces ese ardor es responsable de errores iniciales. Hay gente que no tiene una buena cultura financiera y busca altas rentabilidades. Y esa gente juega, no invierte. Si haces una inversión grande con una especulación activa a corto plazo, eso va a ser puerta grande o enfermería». Esa forma de actuar, a su juicio, requiere «informarnos mucho de forma adecuada de qué se va a hacer» y no hacer ese chequeo «es un error» y supone guiarse por cantos de sirena. La apuesta más segura es «la diversificación, saber quién me asesora y conocer bien la entidad». Eduardo Malagón añadió que «en contextos especializados como el nuestro se detectan las carencias en educación financiera que existen en nuestro país» en el que generalmente está «poco interiorizado que invertir sea algo que se pueda hacer en estas circunstancias vitales».