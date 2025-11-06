Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha comparecido este jueves en las Juntas de Gipuzkoa para presentar a los grupos junteros los Presupuestos de 2026. Gorka Estrada

Agirre presenta los Presupuestos de 2026 en las Juntas de Gipuzkoa con una oposición dispuesta al acuerdo

La diputada de Hacienda defiende unas Cuentas «sociales y responsables» ante unos grupos junteros que muestran su disposición al diálogo

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:18

La diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha comparecido este jueves en las Juntas Generales de Gipuzkoa para presentar un proyecto de Presupuestos ... de 2026 «sociales y responsables». Con esta primera exposición ante los grupos junteros, Agirre busca recabar apoyos suficientes para su aprobación y abrir una nueva fase de diálogo con la oposición, que se ha mostrado receptiva a alcanzar consensos en favor de la sociedad guipuzcoana.

