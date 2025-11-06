Agirre presenta los Presupuestos de 2026 en las Juntas de Gipuzkoa con una oposición dispuesta al acuerdo

La diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha comparecido este jueves en las Juntas Generales de Gipuzkoa para presentar un proyecto de Presupuestos ... de 2026 «sociales y responsables». Con esta primera exposición ante los grupos junteros, Agirre busca recabar apoyos suficientes para su aprobación y abrir una nueva fase de diálogo con la oposición, que se ha mostrado receptiva a alcanzar consensos en favor de la sociedad guipuzcoana.

El departamento que dirige gestionará un total de 62,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,05% respecto a 2025. En el conjunto del territorio, la Diputación prevé ingresos por valor de 7.224 millones de euros en 2025, de los cuales 1.296 millones conformarán el presupuesto propio. De esa cantidad, 1.257 millones se destinarán a la gestión ordinaria y 39 millones a la carga financiera. Los 5.637 millones restantes se repartirán entre el Gobierno Vasco (4.741 millones), los ayuntamientos a través del Fondo Foral de Financiación Municipal (721 millones) y el Estado mediante el Cupo (449 millones).

1.296 Cuentas millones de euros es el Presupuesto récord que pretende ascar adelante el Gobierno foral para 2026.

Durante la sesión, todos los grupos de la oposición manifestaron su disposición a negociar y llegar a acuerdos con el Gobierno foral. Cabe recordar que las Cuentas de este año se aprobaron con el voto del Partido Popular, y la reforma fiscal recibió el apoyo de Podemos, por lo que el abanico de cara a que estos Presupuestos reciban luz verde es más amplio. No obstante, EH Bildu ha sido la formación más crítica con la diputada, a quien ha reprochado haber eliminado el impuesto a las eléctricas y mantener una estructura fiscal en la que, según sus datos, «ocho de cada diez euros en impuestos proceden de los contribuyentes y no de las grandes empresas».

Agirre ha defendido su propuesta al señalar que la reforma fiscal incorpora numerosas medidas orientadas a los colectivos más vulnerables. Además, ha recordado que en 2026 Gipuzkoa y el conjunto de Euskadi aplicarán una deflactación del 2% en el IRPF con el fin de compensar parcialmente la subida del IPC, situado en el 3%, lo que supondrá un alivio estimado de 32 millones de euros para los contribuyentes guipuzcoanos.

Observatorio TicketBai

Las deducciones fiscales también aumentarán. La aplicada por descendencia oscilará entre 682 euros por un hijo —31 euros más que en la actualidad— y 2.195 euros por cinco o más hijos, lo que implica una subida de 97 euros. Asimismo, entrará en vigor una deducción por edad: los mayores de 65 años con una base imponible igual o inferior a 20.000 euros podrán deducirse 393 euros, mientras que los mayores de 75 años con las mismas condiciones dispondrán de 714 euros.

Por último, Agirre ha informado de que el proyecto del Observatorio de TicketBai avanza según lo previsto. La Diputación, que recibe un millón de facturas diarias, clasificará estos tickets por sectores de actividad, lo que permitirá disponer de información más precisa sobre el tejido económico guipuzcoano.