Decenas de ciudadanos atrapados en una estación de tren el día del apagón. J. R. Ladra

La Agencia Internacional de la Energía reparte culpas y destaca la desconexión errónea de las eléctricas el día del apagón

El organismo apunta a que la seguridad del suministro no solo depende de la generación, sino también de la calidad del funcionamiento de la red

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:54

Comenta

Las causas del apagón siguen sin resolverse. Hay cerca de una decena de informes de diferentes organismos y empresas analizando las razones que llevaron al ... peor apagón eléctrico de la historia reciente en España el pasado 28 de abril. En esta ocasión es la Agencia Internacional de la Energía (AIE) quien en su último estudio considera que el apagón de la Península Ibérica demuestra que la seguridad eléctrica depende no solo de la generación, sino también de la calidad de la operación de la red y del comportamiento de todos los activos conectados, ya que el incidente se desencadenó por «una rápida sucesión de fallos técnicos», incluyendo la desconexión errónea de generadores, a pesar de que los niveles de tensión aún no habían superado los umbrales establecidos.

