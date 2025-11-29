Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de la compañía American Airlines EP

Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Iberia afirma que opera con normalidad al haber trabajado «toda la madrugada» en actualizar los software del modelo A320

Johana Gil

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Durante uno de los fines de semana de mayor actividadad aerea, miles de aviones han tenido que quedarse parados tras el orden de Airbus de ... una reparación urgente en sus A320, que actualmente están en servicio. Más de la mitad de la flota mundial de este modelo ha resultado afectada, lo que está generando cancelaciones y retrasos en vuelos alrededor en varios países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería a partir del lunes de manera indefinida
  5. 5 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  6. 6

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  7. 7 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus