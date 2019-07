ELA se «cae» del acuerdo en el Papel de Gipuzkoa por «falta de garantías» Imagen de archivo de una de las huelgas. Para el sindicato los contenidos que se recogen en el acuerdo «no se corresponden» además «con el buen momento que vive el sector» EFE Miércoles, 17 julio 2019, 17:14

El sindicato ELA ha rehusado firmar el acuerdo en el sector del Papel de Gipuzkoa suscrito este miércoles por LAB y CCOO con Adegi, ante la, a su juicio, «falta de garantías» por parte de la patronal de que lo pactado «no se vaya a incumplir mañana mismo».

El convenio, suscrito tras siete meses de negociación y seis jornadas de huelga, recoge incrementos salariales del IPC + el 1 % para 2019, del IPC + el 1,25 % para el 2020 y del IPC + el 1,25 % para el 2021, entre otros acuerdos.

En un comunicado, ELA explica que el pacto se ha concretado tras la celebración de diferentes asambleas en las empresas en las que los trabajadores han votado a favor, aunque con una abstención de «hasta un 50 %» en el conjunto del sector.

«Como ya explicamos durante las asambleas -indica la nota-, en ELA nos vemos en la obligación de no suscribir este acuerdo ante la falta de garantías que nos ofrece la patronal de que lo que hoy se está firmando no se vaya a incumplir mañana mismo». «La patronal quiere 'inaplicar' las condiciones de quienes trabajamos en el sector cuando quiera y sin el acuerdo previo con los representantes legales de las empresas. Ya ha sucedido en el sector y no debemos dejar que se repita. En definitiva, el convenio del papel sigue siendo papel mojado», recalca este sindicato.

Para ELA los contenidos que se recogen en el acuerdo «no se corresponden» además «con el buen momento que vive el sector». «Prueba de ello es que en la anterior negociación, con una situación económica mas complicada, se firmaron subidas prácticamente idénticas a las de este acuerdo», indica la central nacionalista que, no obstante, considera «positivos» algunos «contenidos» pactados «como el complemento del 100 % de las incapacidades temporales por contingencia profesional».

En cualquier caso, ELA opina que en la negociación del convenio aún «había margen para poder seguir negociando más contenidos con la patronal manteniendo la unidad sindical y el calendario de huelgas», con lo que «se ha perdido una gran ocasión» para llegar a un pacto «histórico acorde al buen momento que vive el sector y con las garantías mínimas para su aplicación en el futuro».

Por su parte, CCOO considera «irresponsable» la decisión de ELA, a la que ha acusado de «creer en la democracia sólo para la convocatoria de huelgas» mientras «desoye la opinión general de las plantillas cuando dan por buena una propuesta».

«Con la firma de este convenio -subraya CCOO- se demuestra una vez más que la negociación colectiva sectorial es la mejor manera de proteger a la mayor cantidad de personas y con los mejores contenidos».

Comisiones Obreras recuerda, en este sentido, que además de los incrementos salariales logrados, en el nuevo convenio «se garantiza el contrato de relevo hasta final de 2022, se establecen incrementos en GEROA hasta el 0,7 % y se posibilitan nuevos permisos, en caso de hijos prematuros, conciliación familiar y otros aspectos».

También LAB ha reprochado a ELA que no haya firmado este acuerdo, «a pesar de que cuenta con el 70 % de apoyo de los trabajadores» y recoge «las principales demandas históricas del sector».

Un convenio que, como señala LAB, incluye «el mayor número de logros sociales en muchos años», además no contener «ningún retroceso».«Este convenio garantiza el empleo, mejora el poder adquisitivo y mejora la conciliación entre la vida familiar y laboral, y responde a los principales objetivos que acordamos los sindicatos», ha destacado LAB.