«No es aceptable que las EPSV inviertan solo un 1% de su patrimonio en empresas vascas» El responsable de Industria reclama que el ahorro privado de los trabajadores impulse con más fuerza el tejido industrial vasco

Imanol Lizasoain San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:50

Desde que aceptó el cargo de consejero de Industria, Mikel Jauregi se ha convertido en una voz crítica dentro del debate sobre cómo orientar los fondos de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas hacia la economía productiva local. Sus últimas declaraciones han cuantificado la frustración gubernamental. Y es que apenas un 1% del patrimonio gestionado por estas entidades se destina a empresas radicadas en Euskadi, una cifra que considera «no aceptable» si se pretende que la industria sea verdaderamente la fuente de progreso y bienestar para los trabajadores que cotizan a estas organizaciones. «No es aceptable que las EPSV inviertan solo un 1% de su patrimonio en empresas vascas», remarcó Jauregi durante el foro.

Las cifras dan una dimensión exacta de la importancia de lo que está en juego. El patrimonio gestionado por las EPSV con planes de previsión alcanzó en 2024 un récord histórico de 30.826 millones de euros, un incremento de casi 2.000 millones respecto a 2023. En términos macroeconómicos, este patrimonio representa el 31,7% del PIB vasco estimado para 2024, lo que coloca a Euskadi muy por encima del dato estatal (8,40% del PIB) e incluso por encima de la media de la Unión Europea (20,40%).

30.826 Patrimonio millones de euros gestionaron las EPSV con planes de previsión en 2024, un récord histórico.

Más de 1.311.000 personas tienen suscritos planes en alguna de estas entidades, que en 2024 gestionaron aportaciones por valor de 1.000 millones de euros y pagaron prestaciones por importe de 875 millones, según los datos publicados por el propio Ejecutivo autonómico.

A pesar de esta magnitud, solo alrededor del 6% del patrimonio total de las EPSV se destina a inversiones en Euskadi, y dentro de este 6%, la proporción dedicada específicamente a empresas privadas radicadas en el territorio desciende hasta apenas un 1,1%. La mayor parte de la inversión se concentra en deuda pública de las administraciones vascas, títulos de deuda de otros entes públicos españoles y participaciones en entidades financieras, un patrón que se mantiene pese al cambio de gobierno y sus nuevas políticas industriales.

Elkarkidetza y Geroa

​No obstante, algunas entidades dentro del sistema demuestran que es posible una orientación diferente. Elkarkidetza, una de las principales EPSV vascas, ha logrado canalizar el 18,4% de su patrimonio hacia empresas del territorio, con especial énfasis en empresas no cotizadas a través de su participación en Oirza AIE. Geroa, por su parte, ha invertido 142,7 millones de euros en Euskadi, lo que representa el 4,56% de su activo gestionado. Estos porcentajes, aunque modestos en relación con el total del sistema, muestran que es viable incrementar significativamente el peso de la inversión en la economía local sin comprometer el objetivo fundamental de garantizar las pensiones complementarias de los afiliados.​

El consejero remarcó que «Dado que hemos dicho que la industria es fuente de progreso, riqueza y bienestar, para que esos trabajadores sigan cobrando lo que están cobrando, algo tendrá que revertir en la industria ese 1%. Yo creo que no es aceptable». Sus declaraciones sitúan en primer plano una tensión fundamental en la política económica vasca: cómo equilibrar la seguridad pensional de casi 1.3 millones de afiliados con la necesidad de financiar desde dentro un sector industrial que se considera estratégico.