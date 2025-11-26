El absentismo por enfermedad se dispara en Euskadi un 38% desde el Covid

El absentismo laboral en Euskadi es una de las grandes preocupaciones del tejido empresarial vasco. Los datos más recientes señalan una tendencia al alza que ... supera claramente los niveles anteriores a la pandemia, hasta el punto de que la ausencia de un empleado del trabajo debido a enfermedad o accidente (IT) se dispara un 38% desde el Covid, según el último informe publicado por Randstad.

Antes de la pandemia, el absentismo general alcanzaba un 7% y el absentismo por incapacidad temporal (IT) se situaba en un 4,9%. La llegada de la crisis sanitaria provocó un salto notable en ambas tasas. El absentismo general llegó al 10,1% en el segundo trimestre de 2020 y el absentismo por IT ascendió al 6,3%. Los registros posteriores mostraron una moderación, aunque no se produjo un retorno a los niveles previos.

Fue a partir de 2023 cuando se detectó un nuevo avance. El primer trimestre de 2024 cerró con un 8,9% en el absentismo general y un 7% por IT. El último trimestre de ese mismo año mantuvo valores elevados con un 8,7% y un 6,7%, respectivamente. El año 2025 confirmó la tendencia con un 9,1% y un 7,2% en el primer trimestre, y un 8,6% y un 6,8% en el segundo. Estos datos representan un incremento del 30% en el absentismo general y un aumento del 38,7% en el absentismo por IT desde finales de 2019.

Salud mental y presión en el sistema sanitario

Los expertos señalan varios factores que influyen en este escenario. Las bajas relacionadas con la salud mental registran un aumento notable, y la presión existente en el sistema sanitario provoca procesos más largos. Además, se aprecia un cambio cultural que favorece la ausencia del trabajo cuando la persona no se encuentra en condiciones óptimas, señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

La comparación con el conjunto del país sitúa a Euskadi entre las comunidades autónomas con mayores cifras. Cantabria (9,2%) y Canarias (8,8%) muestran valores superiores, mientras que Galicia (8,4%) y Asturias (8,1%) se encuentran ligeramente por debajo del nivel vasco. Las comunidades con menor absentismo son Baleares (5,5%), Madrid (6,1%), La Rioja (6,1%) y la Comunitat Valenciana (6,4%). La cifra estatal por absentismo general se sitúa a día de hoy en el 7%, mientras que en el caso del IT se encuentra en el 5,5%.

El peso de la industria en la economía vasca contribuye a explicar la posición de Euskadi dentro del ránking estatal. La actividad industrial presenta históricamente cifras superiores a la media y mantiene un absentismo estable o al alza. Esta realidad coloca a la comunidad en un punto de atención para empresas, instituciones y agentes sociales..