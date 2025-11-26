Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La industria es el sector que más absentismo general presenta en el conjunto del Estado, con un 7,4%. Morquecho

El absentismo por enfermedad se dispara en Euskadi un 38% desde el Covid

La ausencia de un empleado del trabajo por incapacidad temporal pasa del 4,9% de finales de 2019 al 6,8% del actual segundo trimestre

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

El absentismo laboral en Euskadi es una de las grandes preocupaciones del tejido empresarial vasco. Los datos más recientes señalan una tendencia al alza que ... supera claramente los niveles anteriores a la pandemia, hasta el punto de que la ausencia de un empleado del trabajo debido a enfermedad o accidente (IT) se dispara un 38% desde el Covid, según el último informe publicado por Randstad.

