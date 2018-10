9.000 empleados de Lakua y Osakidetza, con base máxima Sábado, 27 octubre 2018, 07:55

El Gobierno Vasco cifró ayer en unos 9.000 los funcionarios con sueldos superiores a los 45.644 euros brutos anuales, que obliga a cotizar a la Seguridad Social por la base máxima, aunque solo se refería a Lakua y Osakidetza. El Ejecutivo vasco no fue muy concreto en los números pero sí contundente en el mensaje: «La medida propuesta por el Gobierno español no es positiva porque afecta a una parte importante del personal público; especialmente al colectivo de mayor formación y al más cualificado técnicamente», respondieron desde el departamento de Josu Erkoreka a este periódico. El PNV, clave para que el Gobierno de Sánchez saque adelante sus Presupuestos, en los que se incluirá dicha subida, no quiso pronunciarse. Se escudó en que el Ejecutivo del PSOE matizó ayer mismo que «todavía no ha definido» el incremento y que «está trabajando en ello».