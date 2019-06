Octavos Londero, obstáculo para Nadal hacia cuartos El 'Topo' es un tenista atípico obsesionado con engordar ENRIC GARDINER Madrid Domingo, 2 junio 2019, 09:38

El argentino Juan Ignacio Londero alcanzó a sus 25 años el mayor hito de su carrera profesional al pasar a la segunda semana de Roland Garros, tras eliminar al francés Corentin Moutet en cinco sets (2-6, 6-3, 6-4, 5-7 y 6-4) y jugará los octavos de final contra Rafael Nadal en su primer torneo del Grand Slam.

El argentino no es un tenista más. Espontáneo, argentino desapasionado con el fútbol y con una obsesión particular: ganar peso. Viaja por el mundo con una licuadora y una balanza. Cada noche, allí donde se encuentre, Londero tiene que hacer el «pesaje oficial», pero no para controlar que se haya pasado con la comida, sino para todo lo contrario, para controlar que no baja de un peso mínimo.

«Trato de no bajar nada. Si peso 100 gramos menos me tomo una botella de agua antes de irme a dormir. A veces ni voy al baño, porque sé que son 200 gramos menos», explicó Londero a los periodistas en París sobre su rutina diaria.

Más información Londero-Nadal, en directo

El motivo, le han marcado un peso mínimo de 70 kilogramos y un peso ideal de unos 73. Y al inicio de este Roland Garros estaba en 70 kilos con 500 gramos, cerca del límite. «Tomo ganadores de peso media hora antes de irme a dormir, incluso un batido que tiene como unas 1.300 calorías. Es que me cuesta mucho engordar», explica.

En el inicio de la pretemporada para 2018, en diciembre de 2017, Londero estaba en apenas 64,5 kilogramos y su equipo se lo dejó claro: si quería tener futuro en el tenis tenía que ganar peso. «Yo no me daba cuenta de mi peso. Cuando subí más de peso fue cuando me empezó a ir mejor. El peso mío es de 70 kilos, lo mínimo para poder jugar. Yo antes siempre solía estar en 67 o 68», contó el viernes tras su victoria sobre el francés Corentin Moutet (110º mundial) en cinco mangas, en la tercera ronda.

A sus 25 años, su eclosión ha sido algo tardía, pero este año 2019 le ha dado a conocer al gran público y es 78º del mundo, antes de la subida importante que logrará tras el torneo parisino.

Ganó ya su primer título ATP, en Córdoba (Argentina) en febrero, y se ha ido haciendo un nombre, de la mano de su entrenador Andrés Schneitner, mentor también de otro joven sudamericano que también ha emergido a la élite este año, el chileno Christian Garín (22 años), campeón este año en Houston y Múnich.

Roland Garros es su primer torneo del Grand Slam en el cuadro principal y se ha plantado en octavos de final contra todo pronóstico, derribando incluso en la primera ronda a dos nombres importantes del circuito como el georgiano Nikoloz Basilashvili (16º del mundo) y el francés Richard Gasquet (39º, exnúmero 7 del mundo).

La prensa internacional empezó a interesarse por él, aunque él es uno de los pocos tenistas que no se maneja todavía cómodamente con el inglés y necesita que le traduzcan las preguntas de los periodistas que no hablan español.

Pero si algo ha sorprendido de él esta semana en Roland Garros es su cercanía y espontaneidad. «¡Si le gano os invito a todos a comer!», dijo a los periodistas presentes en su conferencia de prensa del viernes, en alusión a su próximo partido ante Nadal.

Al contrario que otros tenistas argentinos, Londero no siente ninguna pasión por el fútbol. «No me gusta nada. No soy fanático de ninguno. Lo prefiero así, porque cuando soy fanático de algo lo soy mucho, lo seguiría a todas partes», señaló.

Su apodo es 'Topo' («aunque sería Topito, Topo es mi padre») y pronuncia su apellido como «Lóndero», aunque aclara que no lleva tilde. Sus tatuajes también tienen una historia particular relacionada con su familia. «El que tengo en la pierna es una mano de Fátima, que me regaló mi hermanita. Tengo también el de un león. Eso es porque por dentro siento que en situaciones de adversidad saco más fuerzas. No sé el porqué, pero siento eso. Que estoy relacionado con un león», afirma.

Aunque para el partido contra Nadal, se comparó con otro animal. «Voy a luchar como un perro», prometió la revelación argentina de este Roland Garros.