Tenis Rafael Nadal no participará en el Masters 1.000 de Shanghai Nadal en una imagen de archivo después de un partido en el Master 1.000 de Shanghai / REUTERS La lesión en la muñeca izquierda que sufrió en Ginebra durante la Copa Laver no le permite competir DV Viernes, 4 octubre 2019, 10:42

Malas noticias para Nadal. El tenista balear no podrá participar en el Masters 1.000 de Shanghai que comienza este sábado, según ha anunciado la dirección del torneo. La lesión en la muñeca izquierda que sufrió en Ginebra durante la Copa Laver no le permite competir y le mantendrá alejado de las pistas durante un tiempo.

«Hola a todos es muy triste para mi anunciar que no podré jugar en Shanghai este año. Es el segundo consecutivo que falto y en China tengo muchos seguidores. El torneo es increíble y la ciudad es una de las más especiales del mundo», ha señalado Nadal en un mensaje enviado al director del torneo Michael Luevano, en el que comenta que la lesión en la muñeca izquierda que sufrió en Ginebra durante la Copa Laver «no está curada al cien por cien».«Pero como todos probablemente saben, tuve una inflamación en la muñeca izquierda durante la Copa Laver y no he tenido tiempo para recuperarme y practicar para estar preparado para este impresionante torneo. Espero volver a Shanghai en el 2020», añade Nadal.

«Como algo personal y hablando en nombre de toda la familia del Rolex Shanghai Masters, deseamos a Rafa y a su prometida Maria Francisca todo lo mejor para su boda«, dice el director del torneo.

Antes de producirse la lesión, y durante el Abierto de EE.UU. Nadal había comentado que en esos momentos solo tenía en mente participar en el Masters 1.000 de París-Bercy (del 28 de octubre al 3 de noviembre) y las Nitto Finales ATP de Londres (entre el 10 y el 17 de noviembre) y las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica, la semana siguiente. «Quedaría por definir la gira de Asia», dijo entonces, sopesando como estuviera de físico

El español, ganador del US Open en agosto, no ha competido desde entonces, aunque jugó junto a Roger Federer la Laver Cup en septiembre en Ginebra, un torneo de exhibición que opone un equipo europeo a uno del resto del mundo. Nadal ya se retiró en la última jornada de esa competencia a raíz de este inflamación en la muñeca.

Nadal, que no tenía puntos ATP para defender en esta edición del Masters 1000 de Shanghái, torneo en el que tampoco participó el año pasado, busca arrebatar el número 1 a Novak Djokovic en este final de temporada. El serbio, que tiene 640 puntos de ventaja en el ranking de la ATP, que tiene que defender los 1000 puntos de su título en China.