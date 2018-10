Tenis Piqué es «positivo con Djokovic; podemos llegar a un acuerdo» EFE MADRID. Jueves, 18 octubre 2018, 07:47

Gerard Piqué, jugador del Barcelona y presidente de Kosmos, se mostró ayer esperanzado de llegar a un acuerdo para que Novak Djokovic pueda participar en la nueva Copa Davis que se disputará en Madrid los dos próximos años. El tenista serbio afirmó que, si tiene que elegir una competición por equipos, escogería la Copa del Mundo en vez de la nueva Copa Davis.

«Cada caso es individual. En el tenis hay muchos partidos y torneos y van al límite. Nunca vas a saber si un jugador estará lesionado. Si no tiene lesión, Rafa Nadal estará. Federer, es un ídolo para todo el mundo, y respecto a la Copa Davis, no es de los jugadores que ha jugado más. No esperábamos que pudiera participar y si juega, sería fantástico. Le abrimos las puertas», dijo.

«Con Djokovic soy positivo, creo que podemos llegar a un entendimiento con él. Puede ser el futuro número uno, le encanta jugar la Copa Davis. Nunca encontraremos una fecha perfecta. El calendario está muy compacto y es complicado», añadió.

Señaló que su viaje a China no fue por las declaraciones de Djokovic. «Aproveché para hablar con él. Representa a los jugadores. Para llegar a un acuerdo con los jugadores, él es la cabeza de todo. Estamos en buena línea, hay que seguir hablando y estamos confiados en llegar a un acuerdo».

Muguruza, eliminada

La ucraniana de 18 años Dayana Yamtremska eliminó del torneo de Luxemburgo a Garbiñe Muguruza tras imponerse en octavos de final por 6-2 y 6-3. Yamtramska, sin éxito alguno en el circuito, ocupa el puesto 66º WTA.