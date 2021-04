Conde de Godó / Cuartos Nadal vuelve a dominar El balear se olvida de los problemas de los días anteriores y pasa a semifinales con una limpia actuación ENRIC GARDINER Madrid Viernes, 23 abril 2021, 18:05

Fueron dos partidos atípicos para Rafael Nadal. No es costumbre que se deje sets en sus dos primeros encuentros en Barcelona. Tan atípico era que nunca le había pasado. Nunca había llegado hasta cuartos de final con dos sets marcados como balas en el cuerpo. Pero eso quedó atrás. Por fin despertó Nadal. El manacorense volvió a dominar sobre la arcilla catalana ante un timorato Cameron Norrie y firmó su pase a sus décimo terceras semifinales en Barcelona (6-1 y 6-4).

En la jornada de más calor en el Real Club de Tenis de Barcelona, apareció el Nadal más contundente, el que más miedo inflige en la tierra batida. Necesitó de hora y media para deshacerse de un Norrie que ya sabía lo que es dar sorpresas en suelo español. No en vano en febrero de 2018 le levantó en Marbella un 2-0 en Copa Davis a Roberto Bautista. Además, el británico, aunque nacido en Johannesburgo (Sudáfrica), ya plantó batalla a Nadal en el pasado Abierto de Australia. No le arrancó ningún set, pero forzó dos 7-5.

Y Nadal llegaba a este encuentro con las dudas de haberse dejado un set ante Ilya Ivashka y otro ante Kei Nishikori, por lo que redobló su mérito el sobreponerse al buen inicio de Norrie. Con un revés ortodoxo y una derecha dañina, el británico apuntó maneras cuando rozó el 0-40 en el tercer juego del partido, pero erró un remate sencillo en la red y su partido se fue cuesta abajo, pese a que se llevara el honor de romper el saque del español en la recta final y de salvar un punto de partido.

No fue suficiente para una insurrección. Nadal pasó el rodillo por primera vez en Barcelona y cortó la racha de tres partidos consecutivos dejándose un set en tierra batida. La última vez que le ocurrió eso fue en 2015, entre Roland Garros y Hamburgo. Ahora, pasado Norrie, mira con más optimismo a sus décimo terceras semifinales en el Godó. Ganó las once primeras que disputó, pero perdió las últimas, ante Dominic Thiem en 2019. Su dominio en esta ronda es tal que desde que la pisó por primera vez en 2005, no había perdido ningún set hasta el encuentro de hace dos años contra Thiem.

Su rival saldrá del enfrentamiento entre el argentino Diego Schwartzman y el español Pablo Carreño.

El otro finalista del torneo se decidirá en la semifinal que jugarán este sábado Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner. El griego, campeón en Montecarlo, derrotó a Felix Auger-Aliassime, ahora pupilo de Toni Nadal, por 6-3 y 6-3, mientras que Sinner pudo con Andrey Rublev, verdugo de Nadal en Mónaco, por 6-2 y 7-6 (8). El joven italiano de 19 años, gracias a este resultado, será el numero 18 del mundo el próximo lunes.

Nadal, por su parte, continúa a la caza de Daniil Medvedev, que no pudo jugar ni Montecarlo ni ningún torneo esta semana por haberse contagiado de covid. Después del triunfo contra Norrie, solo 210 puntos separan al ruso del español.

Mientras tanto, en Belgrado, el feudo de Novak Djokovic, se disputa un ATP 250 que cuenta con la presencia del número uno del mundo. Djokovic, que no pondrá en peligro su estatus en el ránking en los próximos torneos, ya está en semifinales tras vencer a Miomir Kecmanovic por 6-1 y 6-3. El serbio aspira en su tierra a levantar su título número 83, lo que le dejaría a tres de los 86 que tiene Nadal (si no ganara en Barcelona) y aún lejos de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).