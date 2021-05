Masters 1.000 de Madrid Nadal: «Ahora es el momento de apretar» El balear afronta con ilusión el Masters 1.000 de Madrid, donde aspira al quinto título Nadal entrenando en la Caja Mágica / EFE ENRIC GARDINER Madrid Domingo, 2 mayo 2021, 15:22

Rafael Nadal ya está listo para su debut en el Masters 1.0000 de Madrid. Será el próximo miércoles cuando debute en el torneo, ante el ganador del duelo entre el francés Adrian Mannarino y Carlos Alcaraz, pero el manacorense lleva ya varios días de entrenamientos en la Caja Mágica y este domingo ofreció su primera rueda de prensa ante los medios.

Lo primero que hizo Nadal, que aspira al quinto título en el Masters 1.000 de la capital, fue descartar cualquier tipo de molestia física en los entrenamientos y garantizar su estado muscular para el torneo.

«Hice doble sesión el viernes y el sábado, en total tres horas cada día y me siento bien. Estoy con ilusión. Es una pena que ahora esta semana no podamos ni salir a dar un paseo. Han endurecido el protocolo, pero la gran diferencia que tenemos es que hay público y eso ayuda a nivel energético a tolerar lo demás», dijo el tenista español.

Nadal llega a Madrid tras alcanzar los cuartos de final en Montecarlo y ganar su duodécimo Conde de Godó hace apenas una semana, en una temporada en la que su progresión ha estado mermada por la lesión en la espalda que sufrió en Australia.

«Aquí en casa siempre es bonito jugar y este un torneo importante. Siendo sincero, el torneo podía haber sido en cualquier otro lugar y esta semana estaría compitiendo, porque he jugado poco este año. Este es solo mi cuarto torneo. Mi calendario es claro. Ahora es el momento de apretar, de hacer el esfuerzo en los tres meses que vienen. Tengo planeado Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roland Garros», apuntó el manacorense.

«Lo que me gustaría es ganar, si gano es que he hecho muchas cosas bien. Creo que Barcelona fue un paso adelante para mí. Fue importante. Quiero sentir que juego bien. A nivel de juego, sentir que el servicio ha funcionado mejor, que me encuentro mejor en la pista, recuperar el control del juego».

Es en esa necesidad de jugar bien y de encontrarse a sí mismo en la que incidió Nadal, que no gana en esta pista desde 2017, con unos cuartos de final en 2018 y las semifinales de 2019 como tope.

«El deportista se alimenta de entrenamientos y de resultados. Lo que necesito es jugar bien, ver que juego partidos y que soy competitivo contra todo el mundo. Esto creo que es lo que ha ocurrido desde que volví a la competición, incluso contra Rublev que no jugué bien, fui competitivo, pude ganar un set y disputar el tercero. He hecho el camino correcto para llegar hasta aquí».

Además, el manacorense participó en un directo esta semana junto a Feliciano López en el que recordó sus victorias en Madrid y señaló la más importante la que logró contra Ivan Ljubicic en 2005 como la mejor. Preguntado sobre qué es lo que más echa de menos de aquella época, Nadal, que cumplirá 35 años el próximo 3 de junio, apuntó lo siguiente.

«Lo que echo de menos es la juventud. Siempre he sido bastante coherente y aceptado cada momento de mi vida y de mi carrera. ¿Nostalgia? No, tengo grandes recuerdos de cada etapa. En 2005 todo era nuevo, era una sensación de experimentar cada semana emociones nuevas. Ahora cada semana te encuentras con cosas diferentes cada vez. Lo valoras y lo disfrutas de una manera distinta, no por ello con menos intensidad. No tengo mucha nostalgia, soy feliz con mi vida. Si echo la mirada atrás todas las cosas que me han ocurrido han sido buenas», finalizó Nadal.