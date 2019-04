Nadal busca una nueva final en Montecarlo El tenista español Rafael Nadal. / Efe El español se mide al italiano Fabio Fognini, al que ha ganado en las seis últimas ocasiones en las que se han enfrentado ENRIC GARDINER Sábado, 20 abril 2019, 14:30

Rafael Nadal buscará una nueva final en el masters de Montecarlo ante Fabio Fognini. El español se medirá al italiano en las semifinales como penúltimo paso para certificar su título número 12 en el Principado. Nadal ha tenido que superar en su camino a Bautista, Dimitrov y Pella y ahora le toca con un jugador al que se ha enfrentado muchas veces en las últimas temporadas.

Los dos se han enfrentado en 14 ocasiones, con once victorias para el español y tres triunfos para el italiano, que es uno de los jugadores que más han ganado al de Manacor aparte del 'Big Four'. Sin embargo, los últimos seis partidos, desde China 2015, los ha ganado Nadal. El último triunfo del italiano fue en la tercera ronda del US Open 2015.