Master de Shanghai Bautista: «No es la primera vez que el árbitro favorece a Federer» Baustista, durante el partido. / AFP El español se vio perjudicado por la actuación del juez de silla en un partido ante el suizo que acabó perdiendo EFE Shanghái (China) Jueves, 11 octubre 2018, 16:53

Disgustado y cabreado: así se marcha Roberto Bautista de Shanghái tras haber estado a punto de eliminar en octavos de final del Masters 1000 de Shanghái al número dos del mundo, Roger Federer, quien se vio favorecido por el árbitro en un momento decisivo del partido.

«Estoy un poco disgustado con el resultado porque creo que he hecho méritos para ganar o para ponerme en situación de ganar. Ha sido la primera vez que he tenido a Federer contra las cuerdas, era un buen día para ganarle y al final no ha podido ser», dijo a Efe el tenista tras el partido. El suizo necesitó una hora y 52 minutos para doblegar por 6-3, 2-6 y 6-4 al castellonense, 28 en el ránking mundial, quien mostró lo mejor de su tenis y logró sumar su primer set ante el número dos del mundo de los 20 que han jugado.

En la tercera manga, cuando ambos estaban empatados a 4 puntos, el árbitro ordenó repetir un punto después de que el juez pitara fuera una bola de Bautista, que estaba dentro, y de que Federer estampara la pelota contra la red. «Era un momento de mucha tensión. Me he puesto 30 a 0, con dos buenos saques, se me ha puesto 30 iguales y he sentido la tensión de tener a Federer delante, de que el partido se ponía en un punto muy crítico. En un momento tan decisivo como ese, en un 'deuce', un punto más o un punto menos es decisivo», explicó.

Bautista utilizó la palabra «favoritismo» para definir una situación que «no es la primera vez» que se produce. «No creo que me haya ganado por esa bola, pero en mi opinión no creo que el árbitro haya estado acertado ahí», añadió. Aún así, agregó, se va «tranquilo a casa» porque dio «todo como siempre».

Aunque estuvo cerca, Bautista no consiguió así repetir la gesta conseguida en 2016 cuando fue finalista del torneo después de eliminar en semifinales a Novak Djokovic. Finalmente perdió contra Andy Murray. Con esta eliminación, España se queda sin representantes en el torneo más importante de tenis de Asia después de que fueran eliminados Pablo Carreño, Albert Ramos y Feliciano López.

Federer jugará los cuartos de final mañana contra el japonés Kei Nishikori, número 12 del mundo, quien consiguió hoy ganar al estadounidense Sam Querrey.