Feliciano López: «Hay tenis para rato en Madrid»

La sede de Vocento dio la bienvenida al Mutua Madrid Open, un regreso al tenis después de más de un año más que complicado para todos y que obligó a cancelar la edición del torneo de 2020. Y para hablar de tenis, nadie mejor que el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, la capitana de la selección española femenina, Anabel Medina, Blanca Bernal, fisioterapeuta de la tenista Bianca Andreescu, y la tenista Carla Suárez.

Para empezar, el director del torneo explicó cómo será esta edición, que estrena formato de 10 días. «Cada año vienen los mejores tenistas del mundo y ampliar los días de competición da descanso entre partidos y pueden prepararlo con más tranquilidad. La instalación, el torneo, Madrid y todo lo merecen. Ojalá en el futuro puedan ser ambos circuitos, masculino y femenino, podamos tener un Master 1.000 de diez días, como Miami o Indian Wells. Los Grand Slams exigen muchísimo porque es a cinco sets, pero los Masters 1.000 son los mejores 50 tenistas y tienes primeras rondas que en un Grand Slam pueden ser rondas finales», comentó López.

Este año será una edición especial. «Cualquier evento poscovid es una lucha diaria. Los patrocinadores han respondido de una manera increíble en una situación complicada para todos. Se lo agradezco a todos ellos. Complica todo muchísimo, para los jugadores y el público. Vamos a ser el primer evento en España después de la pandemia», explicó López. Habrá controles de temperatura, las entradas son nominales, se evitarán las aglomeraciones a las entradas, salidas y cambios de sesión. El pasillo en el que se podrán observar los entrenamientos se reducirá en aforo y se aleja de las pistas. Habrá distancia de seguridad de obligado cumplimiento. Se adelantan también las jornadas para poder no tener que desalojar las pistas en caso de que el partido se alargue y choque con el toque de queda que en Madrid es a las 23 horas. Con todos estos requisitos, López agradeció a las autoridades porque han colaborado mucho para los protocolos de seguridad. «Pero va a ser más o menos normal. Y tener un 40% de aforo es un privilegio tal y como están las cosas».

De esas medidas se explica que Carla Suárez se tuviera que acercar al acto por videoconferencia, pues la tenista está entrenándose en la Caja Mágica para su regreso al tenis después de superar un linfoma de Hodking. «Estoy muy bien, me encuentro bien físicamente. También aliviada después de terminar el tratamiento proque no tienes que estar pendiente de hospitales ni doctores. Tenía muchas ganas de reencontrarme con las compañeras, y de entrenar, y hacer cosas distintas a las que me he tenido que acostumbrar en estos meses. Me lo tomo todo con más calma después de todo lo que ha pasado. Ir día a día», explicó la canaria, que afrontó la enfermedad con mucha naturalidad. «Soy jugador y vamos a tener unas restricciones mayores que otros torneos ATP, pero es por el bien del torneo. Hay que dar una imagen de responsabilidad. Es el mayor evento poscoronavirus. El fútbol está vacío. Ha habido 1.500 personas en el WiZink Center en otros eventos, y hay que dar un mensaje de responsabilidad».

No solo los tenistas se tienen que adaptar a estas medidas. También los equipos. «Se limita el número de personas que viajan con los tenistas. En los próximos torneos tenemos limitadas las acreditaciones. En mi caso es realizar los tratamientos en el hotel antes y después de la jornada. Y si voy al club será para momentos puntuales, no como antes que podías estar en todo momento», comentó Bernal. «La vida del tenista ha cambiado muchísimo. Estás acostumbrada a viajar con tu equipo con la libertad para gestionar los movimientos de tu equipo como quieras. Y ahora te limitan el número, que no puedes salir del hotel y solo puedes ir al club un número limitado de horas. Lo bueno es que los tenistas te adaptas a todo: lluvia, viento, sol, doce de la mañana u once de la noche. Y esto es un reto más y el jugador que sepa adaptarse mejor, aprovechará mejor su rendimiento», explicó Medina. «Hay que darse cuenta de que esta situación es complicada, pero el tenis ha vuelto. El jugador compite, solo y contra otro, que eso no cambia».

Poco a poco se recupera la normalidad. «Siempre hemos sido un torneo innovador y valiente y es la forma de mostrar que poco a poco podemos volver a la normalidad. Y dar una imagen positiva a la gente para que pueda pensar que pueden ver tenis y disfrutar del mejor tenis. Es un paso importante viniendo de lo que venimos. Es lo que queremos mostrar. Se puede disfrutar de la vida con responsabilidad. Es el mensaje», incidió López. «El deporte sin gente cuesta. Para los protagonsitas como para los espectadores por la televisión. Cada jugador es distinto y hay quien se adapta mejor. Pero entrar en una pista vacía... cuesta», prosiguió López. «Para mí Madrid siempre lo tengo en rojo en el calendario. No he jugado sin público ningún torneo, pero aquí notaría muchísimo la diferencia y sería triste. Es lo que toca, pero ojalá el público pueda ir viniendo más», apuntilló Suárez. «La gente entiende la situación. Desde agosto se está jugando y los jugadores ya no piden tanto porque se han acostumbrado. Entienden las limitaciones. Y ya no solo por los equipos, pues hay tenistas que necesitan estar con su familia y no se puede. Intentamos hacer lo máximo con lo que tenemos, pero es complicado sobre todo mentalmente. Pero estamos acostumbrados desde pequeños a estar solos en la pista», comentó López.

El torneo WTA de esta edición ya está en marcha y hay un cartel de lujo. «El tenis femenino está en un momento muy bueno y el Mutua Madrid Open siempre ha tenido partidos muy potentes. Y hay que valorar que para las españolas pueden competir en casa y con público, aunque sea más reducido. Y para las jóvenes es una primera toma de contacto con lo que se pueden encontrar en el futuro», comentó Medina. «Es un grupo de diez, doce jugadoras, con siete y ocho en las 200 primeras, y el nivel es muy bueno. Hay épocas en las que da la sensación de que hay crisis, pero también es algo natural. No se puede tener toda la vida con todas las jugadoras entre las cien primeras. Está Muguruza consolidada, pero también Sorribes y Badosa acercándose a las 50 primeras. Bolsova lucha por estar entre las mejores cien. Y para las jovencitas es buneo que tengan un espejo en las que mirarse. Esto arrastra a querer ser estas jugadoras que están viendo en la tele», añadió la capitana de la selección. «A mí me gustaba mucho Pete Sampras y Justine Henin, que era de mi época. Es superimportante verse reflejarse en un referente: Garbiñe, Carla que, además del tenis espectacular, ha sido siempre ejemplar en valores. Para mí, divino problema tener un problema para elegir a un equipo».

¿Y cómo es el trabajo del fisioterapeuta en época de coronavirus? «La mejor inversión de mi carrera ha sido mi fisioterapeuta Marc», señaló López. «Yo soy una afortunada, pero es verdad que es un desafío tanto en consulta como en la pista. Los cambios de calendario han hecho que no sepas cuándo tiene que estar su jugador en el mejor momento, y es un problema para evitar lesiones. Cómo va a ser esa transición de un torneo a otro o a una suspensión. Y eso es cada semana, por eso hay que tenerlo todo controlado», comentó Bernal, que añade que ahora es más difícil que en confinamiento estricto. «Ahora la jugadora con la que yo trabajo ha sufrido tres confinamientos estrictos: Australia, Canadá al volver a su casa y ahora en Madrid. Estar 14 días sin salir de la casa. Y son tres veces. Y es complicado ese parar y arrancar para el cuerpo, y peligroso por las lesiones». López agregó que también las incertidumbres por el calendario han pasado factura por no saber si la semana siguiente se puede jugar.

Quien se plantea también ir día a día es Carla Suárez. El deseo de la canaria sigue siendo el mismo: despedirse del tenis cuando y como ella quisiera. «El cuerpo ha reaccionado bien. Y mentalmente, querer volver a la competición me ayudó muchísimo para tener un objetivo. Anuncié que el 2020 iba a ser mi último año, pero no quería la que la gente me recordara así. Tengo en mente intentar estar en Roland Garros. Pero si puedo estar muy bien y si no, al siguiente, a Wimbledon. Terminé la semana pasada el tratamiento y el cuerpo se tiene que volver a adaptar a la exigencia y tener ese nivel competitivo para jugar contra las mejores del mundo». «Aquí en Madrid el público me ha hecho ganar muchísimos partidos. Y sí que iba al juez árbitro y le pedía 'oye, ¿puedes ponerme en la pista Arantxa Sánchez Vicario?' porque el público está más cerca y parece una bombonera», recordó Suárez.

Y a recordar se pusieron los protagonsitas del acto sobre su actuación del Mutua Madrid Open: «Para chicos y chicas es bueno mezclar los dos circuitos. Te sales de la rutina de ver siempre a las mismas jugadoras y es también atractivo poder ver partidos de chicos». «Este ha sido mi torneo. Aquel primer partido contra Agassi en 2002 me hizo darme cuenta de que podía competir contra los mejores. Yo era un crío que aspiraba a jugar contra los mejores. Manolo Santana me dio una invitación y fue un sueño. A pesar de perder me hizo pasar de ser un tenista así con talento a pensar que podía. Es uno de los más importantes de mi carrera, por lo que me ayudó al futuro. Esa derrota fue muy positiva: jugar contra Agassi, delante de mi familia, del público que siempre es especial en Madrid. La gente de aquí es de los pocos de España que te hacen ganar un partido o hacerlo perder al otro».

«Fue muy emocionante contra Bartoli o Cirstea en la pista azul. Pero si tengo que recordar uno es el de cuartos contra Serena Williams. Disfruté mucho y estuve muy cerquita de ganar a la número uno, perdí 7-5 en el tercero. Es de los que se te quedan. Fue una pena que no pude ganar, pero delante de tu público. A las once de la mañana. Un 6-0 en el primero, que ella ayudó un poquito -comentó con humildad-. En ese torneo me dieron un récord de títulos en tierra batida, porque tenía más de Williams, hasta que ganó después Roma, y se me acabó el récord», bromeó.

Para finalizar, los invitados intentaron hacer unos pronósticos. «Simona Halep ha sido la que más firmeza ha tenido estos años en tierra batida. Pero juega en primera contra Sara Sorribes, así que vamos a hacer toda la fuerza para que Sara se pueda llevar una alegría. Y en masculino solo puedes pensar en una persona, que es Rafa, y más después del partido contra Tsitsipas. Siempre gaan el Godó, pero por cómo fue la final será muy positivo en el Mutua Madrid Open», indicó López. «El circuito femenino ha estado muy abierto en los últimos años, con campeonas diferentes en el Grand Slam. Paula ganó a Barty, Sorribes ganó en México. Y Garbiñe lleva un año y medio, con la pausa de la pandemia, espectacular. Tiene ganas de jugar bien en Madrid. Siempre ha tenido tantas ganas de hacerlo bien que los nervios no le han dejado competir bien», explicó Medina. «Me gusta mucho Barty. El circuito WTA es un poco más imprevisible, me gustaría que ganara Barty. Y en chicos, Rafa», concedió Bernal. «Barty, Kvitova juega muy bien aquí. O Garbiñe, que quiere hacerlo bien y tiene una primera ronda complicada», firmó Suárez.

«Y podemos estar tranquilos porque tendremos tenis en Madrid para rato», finalizó Feliciano López.