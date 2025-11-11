Alcaraz, rumbo a semifinales y al número uno

Enric Gardiner Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Estuvo muy cerca de caer y complicarse tanto el torneo como el número uno del mundo, pero Carlos Alcaraz emergió, remontó a Taylor Fritz (6-7 (2), 7-5 y 6-3) y se pone rumbo a semifinales del Torneo de Maestros.

El murciano demostró en el tercer set estar más fresco que Fritz, que había batallado durante dos horas y 45 minutos y tuvo la victoria en su mano en el segundo parcial. Un clásico ya en su carrera. No definió y lo acabó pagando. No está eliminado, pero tuvo muy cerca meter en un gran problema a Alcaraz.

Porque de haber perdido, el murciano necesitaría sí o sí ganar a Lorenzo Musetti para seguramente medirse a Jannik Sinner en semifinales, en un partido que habría supuesto la lucha encarnizada por el número uno del mundo.

Ahora Alcaraz puede tomarse con mucha más tranquilidad el duelo ante Musetti. Si gana, tiene asegurado acabar el año como el mejor, además del primer puesto del grupo y seguramente evitar a Sinner, que juega este miércoles contra Alexander Zverev, hasta la final.

Fritz, que venía de ganar precisamente a Musetti en su debut en estas Finales ATP, demostró, eso sí, ser un rival muy peligroso en este torneo. No en vano ya alcanzó la final el año pasado. El estadounidense levantó un 'break' en contra en un eterno primer set de una hora y once minutos de duración para apuntarse el desempate, en el que el revés abandonó a Alcaraz con tres errores muy groseros. Juan Carlos Ferrero le pedía desde la grada que se mantuviera «más suelto» con la derecha, especialmente a la hora de defender, porque Fritz estaba muy acertado y su servicio estaba siendo un bombardeo.

En el segundo set, aspiraba a derribar a Alcaraz por primera vez en un partido oficial -solo le ha ganado en la Laver Cup- y lo tuvo a su alcance. Con 4-4 en el marcador e iguales, Alcaraz le dejó una bola muerta a media pista lista para que la reventara. Fritz, enfrascado en la pelota y sin mirar el movimiento de su rival, la golpeó al único espacio de la pista en el que esperaba el murciano, que clavó el 'passing' y dio paso a un parcial de juegos que le entregaron el set.

«Sigue ahí», le repetía Samuel López desde su banquillo, al tiempo que parecía que esa oportunidad perdida insistía en rebotar en la cabeza de Fritz, tantas veces acostumbrado a perder estos partidos contra los mejores.

Sin titubeos

Tras más de dos horas, al estadounidense se le abría un tercer parcial al que llegaba con la lengua fuera. Sus turnos al servicio ya no duraban cincuenta segundos y se resolvían con tres saques directos y una derecha ganadora. No pudo, además, forzar ni una sola pelota de rotura sobre el saque de un Alcaraz mucho más fresco. Su única redención fue salvar tres puntos de partido con 5-2 en contra, pero al juego siguiente el español no titubeó para cerrar un partido que le catapulta a las semifinales.

Es su victoria 69 del año y está a una de alcanzar las 70 por primera vez en su carrera y de sellar el número uno. Se enfrentará este jueves a Musetti, en el séptimo duelo ante el italiano. Ha ganado los seis últimos enfrentamientos y la última vez que perdió contra él fue en la final de Hamburgo en 2022.