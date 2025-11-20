Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la A-15 en Andoain por la colisión de dos camiones
Martínez y Granollers celebran un punto. Tiziana Fabi / AFP
Copa Davis

Granollers y Pedro Martínez meten a España en semifinales

El dobles completa la remontada contra la República Checa y el equipo capitaneado por David Ferrer sigue aspirando a conquistar la Ensaladera

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:48

Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron la gesta, derrotaron a Tomas Machac y Jakub Mensik (7-6 (8) y 7-6 (8)) y clasificaron a España para las semifinales de la Copa Davis.

La pareja española, que no jugaba junta desde 2022, se impuso a los checos en un tenso choque en Bolonia en el que estaba en juego meterse entre los cuatro mejores de la competición. El triunfo de Mensik ante Pablo Carreño y la victoria de Jaume Munar contra Jiri Lehecka dejaban todo en el aire y listo para sentencia en el dobles, y España no falló.

Fue un partido de muchos nervios, clásico de la Copa Davis y que se hubiera favorecido mucho de jugarse o en la República Checa o en España, porque el ambiente hubiera sido brutal. El primer set, decidido en el 'tie break', quizás sea de los momentos más memorables de este torneo.

Porque Machac se mereció él solo llevárselo, con tres golpes ganadores inverosímiles, pero España recuperó dos mini 'breaks' de desventaja, salvó tres pelotas de set y se apuntó el parcial tras un resto ganador de Pedro Martínez.

Una hora de refriega se había saldado en una serie de idas y venidas para el infarto y el segundo set no fue menos. España coqueteó con llevarse el partido en el 4-3, cuando dispuso de dos bolas de rotura que salvaron los checos con una gran volea de Mensik y un saque directo de Machac, pero tuvo que esperar al desempate de nuevo para sellar su presencia en las semifinales.

Los españoles salvaron dos puntos de set y se apuntaron la eliminatoria tras una doble falta de los checos. Así, España accede a semifinales por primera vez desde 2019.

