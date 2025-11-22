Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final
40 - 15
Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera
15 - 15
Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Arranca el partido con Pablo Carreño al servicio.
Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff se han enfrentado en cuatro ocasiones previamente, con tres triunfos del español y uno del alemán. Carreño ganó en Winston-Salem en 2016, Struff en Auckland en 2019 y el asturiano se impuso en los dos últimos, en Hamburgo en 2019 y el Masters 1000 de Madrie en 2020.
En cuartos de final ante la República Checa, Carreño cayó en su partido ante Mensik, primero de la serie por 2-0, mientras que Struff también fue derrotado por 2-0, en sendos tie breaks, frente al argentino Etcheverry.
El primer punto de estas semifinales entre España y Alemania se lo disputarán Pablo Carreño, numero 89 del mundo, y Jan-Lennard Struff, número 84.
En la final espera ya Italia que con paso firme se ha plantado en su tercera final consecutiva tras derrotar a Bélgica.
España consiguió superar a la República Checa en cuartos de final y Alemania hizo lo propio ante Argentina para plantarse en esta semifinales y poder seguir soñando con levantar el título.
Buenos días y bienvenidos a primer encuentro de esta eliminatoria de semifinales de Copa David que enfrenta a España y Alemania.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
-
2
- 3 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
- 4 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
- 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
- 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
- 7 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
- 8 Verdeliss ya se prepara para la Zurich Maratón de San Sebastián: «Después de la Behobia el listón está muy alto»
- 9 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
-
10
-
Publicidad