Pablo Carreño

0 1

Jan-Lennard Struff

0 0
Semifinales

Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final

Icono40 - 15

Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 15

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono15 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Arranca el partido con Pablo Carreño al servicio.

Icono

Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff se han enfrentado en cuatro ocasiones previamente, con tres triunfos del español y uno del alemán. Carreño ganó en Winston-Salem en 2016, Struff en Auckland en 2019 y el asturiano se impuso en los dos últimos, en Hamburgo en 2019 y el Masters 1000 de Madrie en 2020.

Icono

En cuartos de final ante la República Checa, Carreño cayó en su partido ante Mensik, primero de la serie por 2-0, mientras que Struff también fue derrotado por 2-0, en sendos tie breaks, frente al argentino Etcheverry.

Icono

El primer punto de estas semifinales entre España y Alemania se lo disputarán Pablo Carreño, numero 89 del mundo, y Jan-Lennard Struff, número 84.

Icono

En la final espera ya Italia que con paso firme se ha plantado en su tercera final consecutiva tras derrotar a Bélgica.

Icono

España consiguió superar a la República Checa en cuartos de final y Alemania hizo lo propio ante Argentina para plantarse en esta semifinales y poder seguir soñando con levantar el título.

Icono

Buenos días y bienvenidos a primer encuentro de esta eliminatoria de semifinales de Copa David que enfrenta a España y Alemania.

Actualización disponible

