Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pablo Carreño

15 4

Jakub Mensik

30 3
Cuartos

Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 0

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jakub Mensik y gana el tanto

Icono

BREAK DE ESPAÑA !!! Carreño ha hecho ya lo más difícil y ha conseguido romper el saque de Jakub Mensik.

Icono4 - 3

[ SET 1 ]

La volea de Jakub Mensik se va fuera

Icono40 - 30

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 40

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono

DOS BOLAS DE BREAK PARA CARREÑO !!!

Icono30 - 30

Segundo servicio liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 15

Jakub Mensik con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono30 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto

Icono15 - 0

El revés de Jakub Mensik se va fuera

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

El globo de Jakub Mensik se va fuera

Icono40 - 30

Jakub Mensik estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 30

Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 30

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 15

El globo defensivo de Jakub Mensik se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono

No está dando opciones Jakub Mensik con su saque. A poco que se atasca, encuentra de forma muy fácil los saques directos como mejor arma para continuar llevando la iniciativa en el marcador.

Icono2 - 3

[ SET 1 ]

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono15 - 40

El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera

Icono0 - 40

El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono0 - 30

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 15

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Dominio del saque en este primer tramo del partido y muy sólido de momento el jugador asturiano, haciéndole saber a su rival que esto no será fácil.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto

Icono30 - 30

Fabuloso resto de revés de Jakub Mensik que no consigue devolver Pablo Carreño Busta

Icono30 - 15

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Jakub Mensik estrella su golpe de derecha en la red

Icono

Juego en blanco ahora para Jakub Mensik !!! Está conectando buenos primeros el checo y le está costando restar a Carreño en esas situaciones.

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 40

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 30

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 15

Jakub Mensik con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono

Enorme Carreño en su primer turno de saque !!! Ha dominado el juego a su antojo el español, trabajando los puntos con paciencia y sin dar opciones al tenista centroeuropeo.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Gran volea desde media pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto

Icono40 - 15

Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 15

Jakub Mensik estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 15

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 0

Pablo Carreño Busta con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono

Jakub Mensik se lleva el primer juego del partido. El checo ha resquebrajado la resistencia del tenista español a base de saques directos, consiguiendo cuatro hasta el momento.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono40 - AD

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera

Icono40 - AD

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera

Icono40 - AD

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera

Icono30 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono30 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto

Icono15 - 30

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono15 - 15

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jakub Mensik y gana el tanto

Icono0 - 15

Gran volea desde media pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.

Icono

Este será el 10º enfrentamiento entre España y república Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.

Icono

Pablo Carreño y Jakub Mensik se han enfrentado solo en una ocasión previa en el circuito y fue precisamente este año, en el torneo de Auckland, con victoria del checo en un partido a tres sets (6-2, 4-6 y 7-5).

Icono

Por su parte, Jakub Mensic milita actualmente en el 19º puesto del ranking ATP y logró este año la victoria más importante de su carrera al imponerse en el Masters 1000 de Miami.

Icono

Pablo Carreño disputa hoy su 13º partido de individuales en la Copa Davis, con un balance de cinco victorias y siete derrotas.

Icono

España podría alcanzar las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde 2019, año en el que terminó levantando el título. El año pasado, recordemos, cayó en cuartos de final contra Países Bajos con la participación de Rafa Nadal que disputó su último partido como profesional en esa serie.

Icono

Carreño participó en la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, previa a este duelo de cuartos de final. El asturiano se impuso en uno de los dos partidos disputados y le dio a España el punto definitivo, consolidando la mayor remontada histórica del equipo español en este torneo.

Icono

Pablo Carreño ha logrado siete títulos ATP a lo largo de su trayectoria, aunque en los últimos meses ha acusado una constante falta de continuidad por las lesiones. Este año ha combinado participaciones en el circuito ATP y en el Challenger y ocupa actualmente el 89º puesto en el ranking.

Icono

Abren fuego Pablo Carreño y Jakub Mensik. Posteriormente, Jaume Munar y Jiri Lehecka disputarán el segundo punto de la serie.

Icono

Así las cosas, Pablo Carreño y Jaume Munar serán los responsables de disputar los partidos de individuales y el objetivo es conseguir al menos un punto en estos dos choques para poder disputar el partido de dobles.

Icono

Carlitos Alcaraz ya jugó tocado el pasado domingo la final de la Copa de Maestros contra Jannik Sinner y, de este modo, ha puesto punto y final a la temporada.

Icono

Como bien saben, el equipo capitaneado por David Ferrer se la juega sin su principal estandarte y es que Carlos Alcaraz no ha podido finalmente participar en el torneo debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, con clara recomendación médica de no competir debido a riesgo de rotura.

Icono

Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria entre España y República Checa, correspondiente a la ronda de cuartos de la final a 8 de la Copa Davis 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  6. 6 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa

Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa