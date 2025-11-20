Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
15 - 0
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jakub Mensik y gana el tanto
BREAK DE ESPAÑA !!! Carreño ha hecho ya lo más difícil y ha conseguido romper el saque de Jakub Mensik.
4 - 3[ SET 1 ]
La volea de Jakub Mensik se va fuera
40 - 30
Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 40
Ace de Jakub Mensik con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Pablo Carreño Busta
DOS BOLAS DE BREAK PARA CARREÑO !!!
30 - 30
Segundo servicio liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 15
Jakub Mensik con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto
15 - 0
El revés de Jakub Mensik se va fuera
3 - 3[ SET 1 ]
El globo de Jakub Mensik se va fuera
40 - 30
Jakub Mensik estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 30
El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera
15 - 15
El globo defensivo de Jakub Mensik se va fuera
0 - 15
El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera
No está dando opciones Jakub Mensik con su saque. A poco que se atasca, encuentra de forma muy fácil los saques directos como mejor arma para continuar llevando la iniciativa en el marcador.
2 - 3[ SET 1 ]
Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta
15 - 40
El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera
0 - 40
El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera
0 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
0 - 15
Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Dominio del saque en este primer tramo del partido y muy sólido de momento el jugador asturiano, haciéndole saber a su rival que esto no será fácil.
2 - 2[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 30
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto
30 - 30
Fabuloso resto de revés de Jakub Mensik que no consigue devolver Pablo Carreño Busta
30 - 15
Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Jakub Mensik estrella su golpe de derecha en la red
Juego en blanco ahora para Jakub Mensik !!! Está conectando buenos primeros el checo y le está costando restar a Carreño en esas situaciones.
1 - 2[ SET 1 ]
Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 40
Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
Jakub Mensik con una volea cercana a la red consigue el punto
Enorme Carreño en su primer turno de saque !!! Ha dominado el juego a su antojo el español, trabajando los puntos con paciencia y sin dar opciones al tenista centroeuropeo.
1 - 1[ SET 1 ]
Gran volea desde media pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto
40 - 15
Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Jakub Mensik no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 15
Jakub Mensik estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera
15 - 0
Pablo Carreño Busta con una volea cercana a la red consigue el punto
Jakub Mensik se lleva el primer juego del partido. El checo ha resquebrajado la resistencia del tenista español a base de saques directos, consiguiendo cuatro hasta el momento.
0 - 1[ SET 1 ]
Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta
40 - AD
Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera
40 - AD
Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta
40 - 40
El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera
40 - AD
Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera
30 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
30 - 30
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto
15 - 30
Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta
15 - 15
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jakub Mensik y gana el tanto
0 - 15
Gran volea desde media pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.
Este será el 10º enfrentamiento entre España y república Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.
Pablo Carreño y Jakub Mensik se han enfrentado solo en una ocasión previa en el circuito y fue precisamente este año, en el torneo de Auckland, con victoria del checo en un partido a tres sets (6-2, 4-6 y 7-5).
Por su parte, Jakub Mensic milita actualmente en el 19º puesto del ranking ATP y logró este año la victoria más importante de su carrera al imponerse en el Masters 1000 de Miami.
Pablo Carreño disputa hoy su 13º partido de individuales en la Copa Davis, con un balance de cinco victorias y siete derrotas.
España podría alcanzar las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde 2019, año en el que terminó levantando el título. El año pasado, recordemos, cayó en cuartos de final contra Países Bajos con la participación de Rafa Nadal que disputó su último partido como profesional en esa serie.
Carreño participó en la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, previa a este duelo de cuartos de final. El asturiano se impuso en uno de los dos partidos disputados y le dio a España el punto definitivo, consolidando la mayor remontada histórica del equipo español en este torneo.
Pablo Carreño ha logrado siete títulos ATP a lo largo de su trayectoria, aunque en los últimos meses ha acusado una constante falta de continuidad por las lesiones. Este año ha combinado participaciones en el circuito ATP y en el Challenger y ocupa actualmente el 89º puesto en el ranking.
Abren fuego Pablo Carreño y Jakub Mensik. Posteriormente, Jaume Munar y Jiri Lehecka disputarán el segundo punto de la serie.
Así las cosas, Pablo Carreño y Jaume Munar serán los responsables de disputar los partidos de individuales y el objetivo es conseguir al menos un punto en estos dos choques para poder disputar el partido de dobles.
Carlitos Alcaraz ya jugó tocado el pasado domingo la final de la Copa de Maestros contra Jannik Sinner y, de este modo, ha puesto punto y final a la temporada.
Como bien saben, el equipo capitaneado por David Ferrer se la juega sin su principal estandarte y es que Carlos Alcaraz no ha podido finalmente participar en el torneo debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, con clara recomendación médica de no competir debido a riesgo de rotura.
Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria entre España y República Checa, correspondiente a la ronda de cuartos de la final a 8 de la Copa Davis 2025. ¿Preparados? Comenzamos…
-
